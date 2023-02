Fredagssinglr’: PRISMA – Bowels of the Beast

Danske PRISMA er med “Bowels of the Beast” ude med en aldeles fyrig Raveonettes’ fortolkning, der med sine drum and bass-beats og mørke vokalharmonier opildner til at kridte de djævelske dansesko.

Bag navnet PRISMA gemmer sig søstrene Frida og Sirid Møl Kristensen, som har gjort sig bemærket på den danske drømmepop-scene de seneste år. Det er i særdeleshed duoens evne til både at favne synthpoppens lethed og en solid rockkerne, der har banet deres vej til imponerende rotation på både P3 og P6, optrædener på Roskilde Festival og sågar en nominering til Danish Music Awards i kategorien “Årets nye liveact”.

Det appellerende genremix deler de med de gode gamle neo-surf-poppere i Raveonettes. Derfor er PRISMA også virkeligt godt castet til opgaven at medfortolke Raveonettes debutplade Whip it On fra 2002. Crunchy Frog udgiver nemlig i år jubilæumsalbummet The Raveonettes presents: Rip It Off, et coveralbum bestående af et eklektisk mix af bidragsydere bestående af blandt andre Mø, Eagles of Death Metal og Brian Jonestown Massacre. PRISMAs “Bowels of the Beasts” er således tredje single i leddet; efterfølgeren til blandt andet Trentemøller og islandske Dísas take på “Cops On Our Tail”.

Nummeret har i PRISMAs hænder en industrial-agtig kvalitet, der især udspringer fra de højenergiske break-beats, à la Underworld møder “Freestyler”, der rikochetterer hen over nummerets flader. Søstrenes stereofone harmonisering lyder som en slags menneskelig hvalsang, og det er enormt stemningsfuldt i selskab med den rå instrumentering af hjemsøgende synthflader, surfede guitarriff og den drum and bass-agtige underlægning. De formår at tilføre en forførende hektisitet til Raveonettes’ ellers langsommelige, men mere episke version.

Jeg vil personligt glæde mig til at opleve dette nummer fyre op under en formentlig gedigen fest under sommerhimlen på Roskilde Festival, som PRISMA gæster igen i år.

Prisma kan blandt andet opleves på Pumpehuset i København den 13. april og Train i Århus den 14. april.