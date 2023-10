De første 16 navne er klar til Roskilde Festival 2024

Der er kun lidt mindre end otte måneder, til kalenderen skriver lørdag den 29. juni 2024. En lørdag som vi ikke mindst her på sitet glæder os ualmindeligt meget til. Der åbner Roskilde Festival nemlig endnu engang hegnet til en uge med massevis af koncerter, kunst og kulturudveksling, og i dag er de første 16 navne til festivalens 52. udgave offentliggjort.

Ligesom sidste år er temaet “Utopia”, og ifølge programchef Anders Wahrén, handler det blandt andet om at være »en progressiv festival på alle parametre og præsentere et program præget af diversitet og kunstnerisk nysgerrighed. Og vi skal både give rum til at drømme stort og være et sted, hvor man kan få en pause fra hverdagen og lade sig inspirere.« Den dagsorden lader da også til at være retningstyrende for dagens musikpakke.

Blandt hovednavne finder vi dronningen af britisk alternativ rock i PJ Harvey. Hun spillede i sidste uge to udsolgte koncerter i Falkoner Salen på Frederiksberg, og her på sitet er vi ikke er i tvivl om, at hun tager kegler, når hendes dystre musik og snerrende vokaler bliver gransket på Roskilde Festivalen. I 2011 fik hun fuld plade for sin optræden på Arena, og præcis fem år senere blev det også til fem flotte U’er på samme senere, hvor vores anmelder skrev, at »PJ Harvey mener det alvorligt og ikke er her for at underholde, men for at dreje vores hoveder, så vi ser direkte på lidelsen og ikke kan undgå at reflektere og sørge.« Mon ikke man kan se frem til endnu en kunstnerisk udfordrende, men særligt dragende koncert?

Kan man ikke få nok af de grungeklingende guitarer, så bør man også tjekke amerikanske Blondshell ud, som i foråret debuterede med en selvbetitlet plade, som vi her på sitet kaldte »så forbandet vellydende, tekstuniverset så vedkommende, og med så mange gode numre.« Er man dog mere til poppede elektroniske klange i det melankolske hjørne, kan man fornøje sig over, at Roskilde Festival har booket The XX-sangeren Romy, hvis soloalbum Mid Air landede for to måneder siden. Det var da også Romy, der under de The XX’ koncert på Orange Scene i 2017 »gjorde særligt indtryk, og hun var med til at skabe en intimitet mellem band og publikum.«

En decideret popfest kan man også få sig til den danske rapper Gilis nattekoncert på festivalens hovedscene, hvor han solodebuterer i 2024. Skal det være en popfest af den lidt mere technoagtige slags kan man også få svedt sit tøj igennem til Kind Mod Kind, hvis koncert under sidste års First Days-program var mere end bare velbesøgt.

Men er man mere til små intime scener med intens og støjende rockmusik, så bør man ikke snyde sig selv for koncerter med det britisk/franske støjrock-band Mandy, Indiana eller de eksperimenterende post-hardcore-ekvilibrister i The Armed. Begge bands vær garant for en helhjertet katarsisoplevelse.

Dagens offentliggørelse på i alt 16 navne tæller Kali Uchis (US), PJ Harvey (UK), Gilli (DK), Blondshell (US), Heilung (INT), Marina Sena (BR), Omah Lay (NG), Romy (UK), Tainy (PR), Trueno (AR), The Armed (US), Ivan$ito (DK), Kind Mod Kind (DK), Liv.e (US), Mandy, Indiana (UK) og Violent Magic Orchestra (JP).