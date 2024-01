Yderligere 29 musiknavne pryder nu plakaten til Roskilde Festival 2024

Det nye år er oprundet og Roskilde Festival 2024 befinder sig endelig inden for en mere overskuelig tidsramme. Blot fem måneder endnu skal vi tælle dagene, og her til formiddag kan vi lune os med en spritny musikpakke, der tæller 29 kunstnere. Som vanligt har Roskilde-bookerne håndplukket musik fra de fleste verdensdele og med musikalske rødder i de mest ukendte subgenrer, så der burde være lidt at gå ombord i for de fleste.

Blandt dagens hovednavne står streamingdronningen Doja Cat, der pt. er den 12. mest streamende kunstner på Spotify, nok allerøverst på plakaten. Hun måtte aflyse sin koncert på Roskilde Festival i 2020, men til sommer bliver det altså muligt se, om lyttertallene matcher en god popkoncert. I henholdsvis hip-hop- og popregi finder vi også den unge rapper Ice Spice og ikke mindst Medina, som i nu femten år har disket op med danske klubbaskere, men som trods flere gæsteoptrædener for første gang skal give egen koncert på Roskilde Festival.

Er man derimod til energifyldt musik, der ikke nødvendigvis ligger helt lige så højt på hitlisterne kan man få sig en svingom til neosoul-favoritterne Jungle, hvis album For Ever både fik vores anmelder op af stolen, men også efterlod os med noget at tænke over. Det britiske punkband Frank Carter & the Rattlesnakes og det tyske hardcore techno-tæskehold Brutalismus 3000 burde ligeledes kunne sætte ild under fødderne. Og skal man gakke fuldstændigt ud kunne man jo overveje at kigge forbi koncerten med Waqwaq Kingdom fra Japan, der spiller en helt bims version af hyperpop.

Enhver, der har været på Roskilde, ved dog også godt, at man ikke hele tiden kan fare rundt til moshpits og højenergiske dansefester – nogle gange skal man kunne læne sig tilbage og nyde en eftertænksom indiesang. Det har festivalen også styr på i år, og surf/dub/funk-trioen Khruangbin skal blot levere en lige så hyggelig og velspillet koncert, som de gjorde i 2019, for at behage os her på Undertoner. Amerikanske Amen Dunes bør også fremhæves for sit fortryllende psychfolk-udtryk, som for ti år siden på albummet Love efterlod vores anmelder med synsningen, at »sangskrivning og produktion simpelthen går op i en højere magisk enhed.« Skal ens indie have lidt mere kant og bid bør man kigge mod briten Slauson Malone 1, hvis legesyge univers kan sammenlignes med Dean Blunt.

De senere år har mange postuleret, at rocken var død på Roskilde Festivalen – det er dog ingenlunde mit indtryk, når jeg kigger på hverken det hidtidige program eller dagens tilføjelser. Her er både ældre 90’er-rockkoryfæer som Jane’s Addiction (som forhåbentlig kan give den mere gas end på deres seneste album fra 2011) og nyere skud på stammen som English Teacher, hvis indieficerede rock nemt kunne blive den nye stjerne på post-Brexit-wave-scenens himmel. Deres debutalbum This Could Be Texas lander 12. april, hvis man skal have sig en smagsprøve inden koncerten. Et spændende bud på rockmusik med masser af bid fra andre breddegrader kunne være argentinske Blanco Teta.

Folkemusikken har også altid haft en særlig plads hos Roskilde Festival, og i 2024 er vi så heldige, at den genre både byde på back-to-basics folk og mere eksperimenterende nyskabelser. Af de sidstnævnte bør særligt Lankum fremhæves, og det var da heller ikke for sjov, at deres album False Lankum endte på en flot sjetteplads på vores liste over udlandets bedste udgivelser i 2023. De tilføjer droner, dundrende trommer og hvinende støjer til irske folkeviser, og resultatet er utroligt stemningsmættet. Man kan sige lidt af det samme om Brìghde Chaimbeul, der også dyrker de keltiske traditioner – hos hende sker det med den skotske sækkepibe og en del mindre industriel skraben, men med lige så storslåede og måbende smukke kompositioner. Har man først overgivet sig selv til folkemusikken bør man heller ikke gå glip af roots-gruppen Humazapas fra Ecuador, som både består af dansere og musikere. Alt unødvendigt er skåret fra, og musikken nærmest kalder sin lytter til vandring i Andesbjergene.

Programmet er langt fra færdigt endnu, men på Undertoner er vi i hvert fald mere end spændte på at dykke endnu mere ned i dagens musikpakke, som i alt tæller følgende 29 kunstnere: Doja Cat (US), Ice Spice (US), J Hus (UK), Jane’s Addiction (US), Jungle (UK), Khruangbin (US), Brutalismus 3000 (DE), Frank Carter & The Rattlesnakes (UK), Lankum (IE), Medina (DK), Nia Archives (UK), Amen Dunes (US), Aysay (DK), Better Lovers (US), Blanco Teta (AR), Brìghde Chaimbeul (UK), CTM & Skjold Rambow (DK), Deena Abdelwahed (TN), English Teacher (UK), Humazapas (EC), Icekiid (DK), Kari Faux (US), Mabe Fratti (GT), Marina Herlop (ES), Pö (GH), Slauson Malone 1 (UK), Snõõper (US), Valentina Magaletti (IT), Waqwaq Kingdom (JP).