Roskilde Festival tilføjer 23 navne til næste års plakat

Årets første adventsgave er tilsyneladende kommet tre dage for tidligt. Det må siges at være en glædelig nyhed for musikfans, for afsenderen er såmænd Roskilde Festival, og under gavepapiret finder vi 23 nye navne til deres festivalplakat for 2024. Som altid gemmer offentliggørelsen på navne fra nær og fjern, store som små. Men her på Undertoner er det nok ikke nogen overraskelse, at det typisk er kunstnerne, der ikke står med aaalt for store bogstaver, som springer i vores øjne.

Lad os derfor bare få pligtstoffet ud af vejen med det samme: Årets store EDM-fest på Orange Scene bliver leveret af brostep-ikonet Skrillex. Da han spillede på Primavera Sound i år gik der ild i scenen. Bogstaveligt talt. Den information kan man bruge som man vil.

Lad os så komme videre til det med småt: Det canadiske shoegaze/powerpop-band Alvvays udgav sidste år sit tredje og all-killer-no-filler-album Blue Rev, og hvis de stadig spiller lige så godt, som de gjorde på Lille Vega i 2018, så kan man godt glæde sig til årets Roskilde-brag. Dengang savnede vores anmelder i hvert fald ikke det mindste og kvitterede med 5,5 U’er. I dagens annoncering finder vi også Róisín Murphy, som vi tilbage i 2016 beskrev som den irske dronning af artpop. Vi håber i al fald, at hun stadig besidder det enorme overskud og den vilde legesyghed, hun havde dengang. Hvis man skal teste temperaturen, så har hun udgivet sit sjette album Hit Parade i år. Foretrækker man derimod sin pop i nordiske klæder, så svinger også svenske Dina Ögon forbi sommerens festligheder. De startede 2023 med at udgive pladen Oas, som vi kaldte »et meget stemningsfuldt og legende, men samtidigt eftertænksomt værk,« og siden spillede de på Lille Vega en koncert »med stor spillemæssig bravour og tydeligt nærvær,« så der i den grad noget at se frem til.

Længere nede i programmet gemmer sig masser af små musikalske julepakker i form af den eksperimenterende elektroniske musiker Eartheater og den danske house-pop-darling Julie Pavon. Sidstnævnte så vi på årets Syd For Solen-festival, og selvom vi kaldte den unge musiker for en usleben diamant, så vi »mere end potentiale for, at hun kan hoppe ud over scenekanten og helt til tops.« Er man virkelig glad for den elektroniske musik, kan man også se frem til walisiske Overmono og ikke mindst amerikanske Yaeji, der er i april måned udgav det vrede debutalbum With a Hammer, som ifølge vores anmelder indeholder »flere beundringsværdige særheder,« og hvis »genre-kulminationer gør pladen dynamisk og levende.« Hun er lidt af en ener på scenen med sin blanding af house, r’n’b og trap, og så synger hun både på engelsk og koreansk.

Men nyder man i højere grad lyden af en guitar, så er der altså også gode ting at glæde sig til gemt i Roskildes offentliggørelse. Den nyligt tændte stjerne i Kara Jackson sørger for det ømme folkudtryk, mens norske Kvelertak i den anden ende af spektret sørger for en tung punk/metal-hybrid, der tog røven på Undertoner på Copenhell 2019, hvor de »tog fat og klemte den sidste rest energi ud af publikum, da de lukkede festivalens næststørste scene.« Skal det være guitarbaseret, men et sted i mellem de to yderligheder bør man tage forbi en koncert med de hypede briter i Bar Italia. Nok er de et indadvendt band, der måske skal ruskes lidt i gang, som vi så på årets Primavera Sound, men i 2023 har de altså udgivet to fuldlængdealbums, der på godt jysk ikke er uefne. Det talent er til at høre, og sangene på det første af de to albums, Tracey Denim, fremhævede vi for at være »kompositionsmæssigt fortrinligt skruet sammen.«

Kort sagt er der en lang række spændende ting at kaste sig over på Roskilde Festivals tag-selv-bord for 2024. Og vi er først lige gået i gang.

Dagens offentliggørelse på i alt 23 navne tæller Aurora (NO), Skrillex (US), Alvvays (CA), Noname (US), Rhiannon Giddens (US), Róisín Murphy (IE), Sexyy Red (US), Bar Italia (UK), Dina Ögon (SE), Eartheater (US), Estee Nack (US), Isabella Lovestory (HN), Julie Christmas (US), Julie Pavon (DK), Kader Tarhanine (ML), Kara Jackson (US), Kvelertak (NO), Lalalar (TR), Overmono (UK), Pil (DK), Rắn Cạp Đuôi (VN), Shovel Dance Collective (UK) og Yaeji (US).