Her der det fulde lineup til Primavera Sound 2024

Om godt og vel et halvt år skydes Primavera Sound 2024 i gang. Barcelona-festivalens 22. omgang byder på en kæmpestor musikfest med over 130 kunstnere, som i dag på vanlig vis er blevet annonceret på én gang. Øverst på plakaten finder vi nogle af tidens største indienavne som Lana Del Rey, britpop-legenderne Pulp, Roskilde-aktuelle PJ Harvey og Mitski, der med sit seneste album, The Land Is Inhospitable and So Are We, høstede fem flotte U’er her på sitet.

Der er tilsyneladende også et par kunstnere, der stadig skylder en koncert fra de aflyste festivaler i 2020 og 2021; i hvert fald finder vi også The National, FKA Twigs og ikke mindst riot grrrl-pionererne Bikini Kill på årets program. Lad os håbe, at Kathleen Hannah giver en bedre præstation med punkbandet, end hun gjorde på sidste års Primavera Sound med sit senere projekt Le Tigre, som vi kaldte »et væld af kunstneriske såvel som tekniske fejlslutninger, som jeg som tilhører faktisk blev en smule forarget over at skulle være vidne til.«

Hvis man altså er glad for punkmusikken, så kan man glæde sig til Militarie Gun, The Armed og ikke mindst australske Amyl & the Sniffers, der tilbage på Roskilde Festival i 2019 spillede et brag af nattekoncert på den svedige Gloria-scene. Skal man imidlertid have sin rockmusik indadvendt og trist, så kan man se frem til 90’er-legender som minimalistiske Arab Strap, slowcoregruppen Duster og midwest emo-mestrene American Football. Indie-støj-dreampop-trioen Yo La Tengo vender også atter snuden mod Barcelona, efter de i 2022 spiller en fænomenal koncert. Siden har de jo så udgivet et konge album og spillet et brag af et show i København, og det ikke gør ikke ligefrem forventningens glæde mindre.

Det hele skal dog ikke gå op i skraldede guitarer og vrælende vokaler næste års catalanske festfyrværkeri af en festival. Der er nemlig masser af lækre beats og cykliske melodier at danse til, og slogan-agtige omkvæd at synge med, leveret af dance-musikkens mastodonter og nyere skud på stammen. Her bør især fremhæves den franske duo Justice, der for knap 12 år siden på Northside Festival »cementerede deres plads som et af verdens absolut mest ekstravagante og suveræne, elektroniske liveartister.« Men nævnes bør også sydkoreanske Peggy Gou, en af tidens mest omtalte elektroniske musikere, AG Cook, manden bag det banebrydende label PC Music, og ikke mindst Charli XCX, en af hyperpoppens alllerstørste i disse år.

Når man skal falde lidt ned fra de højenergiske shows, kan man roligt sætte sin lid til ambientgenrens såkaldt største rockstjerne, William Basinski, der spiller hele sit avantgarde værk The Disintegration Loops. Alternativt hvis man er til den spirituelle jazz, kan man nyde en koncert med underskønt harpespil fra belgiske Nala Sinephro, der fik alle hårene til at rejse sig på undertegnede under hendes koncert på Le Guess Who? i Utrecht for to uger siden.

Blandt årets Undertoner-favoritter er også støjrockerne Model/Actriz, som ligeledes i Utrecht leverede en »måbende god sand magtdemonstration af en koncert,« og ikke mindst indiefolk-hjertebørn som Faye Webster og Jessica Pratt – sidstnævntes plade On Your Own Love Again kaldte vi i hvert fald her på siden for »et forbløffende fuldent værk,« og mon ikke nogle af de kvaliteter smitter over i koncertformatet.

Der er altså frit valg på alle genrehylder, når det kommer til programmet på 2024-udgaven af Primavera Sound i Barcelona. Dyk ned i det alsidige program og pak solcremen – det skal nok blive endnu en musikalsk udfordrende og fyldestgørende festival.

Primavera Sound 2024 finder sted i Barcelona fra den 29. maj til den 2. juni 2024.

Billetter til festivalen kan købes lige her. Hele dagens lineup-annoncering kan ses i videoen underneden: