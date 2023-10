Fredagssinglr’: Hvor Er Skygge – Beundre

Hvis Peter Frodin og Jimmy Jørgensens landeplage “Vent på mig” fik et barn med et nummer af George Michaels mere melankolske lillebror, så var barnet muligvis Hvor Er Skygges kommende single “Beundre”. Et umage genremøde, der her lykkes utrolig godt i frontperson Jeppe Dengsøs hænder og varsler godt for sit kommende debutalbum.

Hvor Er Skygge er et nyt dansk drømmepop-band, der har udgivet en håndfuld singler siden 2022. Som navnet antyder, er der noget poetisk og eksperimenterende på spil i deres univers, og det gælder sådan set både på lyd- og tekstsiden. På “Beundre” flyder længslen efter den beundrede frit, og der findes ingen undskyldninger for forenelse. Selvom det at forenes associeres med lidelse – når fortælleren »tager mig en smerte mere« og er i en ‘anæmisk’ tilstand – så må sanseligheden sejre. Lyn, regn og skyer fører ham mod den beundredes supermåne, som det lyder i det bossa nova-pumpede omkvæd. Der er noget både herligt naivt og inderligt over den hjerte-smerte-akse, der gennemsyrer sangens poesi:

»Små tæppefald / Bag drømmefyldte øjne /Jeg vil tro på alt / Også hvis du siger mig løgne.«

Under den søde, selvdestruktive tekst ligger en umiskendelig latin-fyldt rytme nummeret igennem, som ellers er båret af en krop bestående af shoegazet støjguitar, pumpende bas og et kærkomment klarinetbesøg. Der sker nogle virkelig finurlige og legesyge toneartsskift mellem verset og broen til omkvædet, som indikerer, at vi ikke har med en standard pop-opskrift at gøre. Vokalen er voluminøs og klinger lyst, lidt som en festlig Guldimund. Alt dette flyder ubesværet sammen til et sprudlende, varmt og utroligt dragende festnummer.

Omend nummeret med sit bossa nova-islæt adskiller sig fra de hidtil udgivne og lidt støj-tungere singler, så er det genreomvæltende element hos Hvor Er Skygge ikke til at tage fejl af. Jeg glæder mig til at høre pladen!

Hvor Er Skygges debutalbum udkommer i tidlig 2024. De spiller på Vega i København d. 27. oktober og Radar i Aarhus d. 11. november.