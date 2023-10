Fredagssinglr’: Yör – Er Det Nok?

Det danske sprog har oplevet en opblomstring, hvor vi ikke længere føler behov for at omsvøbe alt i indpakning, men tværtimod tør at udtrykke tingene præcist, som de er gennem musikken. Og i løbet af de seneste fem år er det danske musiklandskab blevet beriget af en bølge med unge kunstnere (Guldimund, Iomfro, Ganger osv.), der bærer en synthesizer i den ene hånd og ærlige, dansksprogede tekster i den anden. Gruppen Yör surfer med på denne bølge med deres smukke single “Er Det Nok?”, som går ind og rammer det inderste af hjertet med utrolig meget nærvær, en fængslende atmosfære af indiepoppede synth-elementer og ikke mindst en overbevisende vokalpræstation af forsanger Marie Kildebæk. Samtidig viser gruppens nyeste single, at de skiller sig ud fra mængden med en unik lyd, der bærer deres helt egen signatur.

»Stuen føles næsten tom / min krop som et hylster / der er tømt / kun den tynde skorpe er tilbage / og bag den det dunkende hjerte.«

Teksten står på kærlighed, når de sætter spørgsmålstegn ved det at elske en anden person, og om det i så fald er nok bare at elske nogen. Sangen indkapsler alt den tvivl, der er forbundet med en kærlighedsrelation, og budskabet bliver løftet til skyerne, når det kommer til udtryk gennem Marie Kildebæks smukke og naturlige klang med sine charmerende krøller i slutningen af fraserne. Det føles som om, at hun går helt op i ansigtet på dig og siger tingene som de er – på en kærlig måde. Ingen omveje og intet pakket ind. Og det gør, at man oprigtigt lytter, når ordene kommer fra hendes stemme.

Singlen, som er den tredje i rækken mod deres kommende debutalbum, byder også et væld af eksperimenterende elementer af elektronisk karakter, som maler nummerets musikalske tapet i inspirerende farver. Vi starter i balladetempo med tunge lilletrommeslag og synth-akkorder, der fylder rummet til det yderste, og som kulminerer i et svært catchy omkvæd med ordene »Er det nok, at elske nogen.« Metalliske lyde overtager lydbilledet imens lilletrommeslagene skifter karakter til flere skæve rytmer, som skaber en fuldendt kontrast.

“Er Det Nok?” er en bevægende indiepop-ballade, der trænger dybt ind i sjælen på lytteren og udforsker kærlighedsrelationer på en gribende og autentisk måde. Budskabet smelter sammen med svævende og atmosfæriske synth-elementer, og ikke alene er singlen et friskt pust til gruppens ellers elektro-progressive bagkatalog, den sætter også en inspirerende standard for den danske musikscene.

Yör udgiver debutalbummet Intet Så Rigtigt den 24. november 2023 og annoncerer vintertour fra januar til februar i 2024.