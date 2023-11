Nyt hovednavn offentliggjort til Roskilde Festival 2024

Foo Fighters tager deres tredje tur i manegen på Orange Scene til næste sommer. Det har Roskilde Festival netop offentliggjort, blot én uge efter annonceringen af de første 16 navne. Bandet spillede første gang i 2005, og siden skulle der gå tolv år, før man igen kunne opleve bandet på Roskilde Dyrskueplads i 2017. En koncert vi her på sitet kastede disse rosende ord efter: »Fuck, hvor spillede Dave, Taylor og resten af drengene en fed koncert på Orange Scene fredag aften. Foo Fighters startede med lyn og torden, fem stærke hits, fuld smadder i pitten og en bøvsende Dave Grohl.«

Til sommer bliver det selvsagt uden Taylor Hawkins bag trommesættet, da han jo gik bort i foråret 2022. I stedet bliver det med Josh Freese, som blev annonceret som bandets nye trommeslager blot en måned inden udgivelsen af bandets 11. album But Here We Are. Gruppen har efterhånden eksisteret i en håndfuld konstellationer og udgivet mange plader af svingende kvalitet, men én ting er helt sikker: Leverer bandet en liveoptræden à la Roskilde-koncerten i 2017, så skal de – standionrock eller ej – nok levere en rockfest, man både kan skråle med på og spille luftguitar til.