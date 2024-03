23 tilføjelser til plakaten for Roskilde Festival 2024

I dag løfter Roskilde Festival sløret for 23 nye kunstnere, som til sommer skal betræde den sjællandske dyrskueplads. Med nøjagtigt fire måneder igen, over 90 offentliggjorte musiknavne og en tilsnigende forårsstemning i luften er der efterhånden en del at glæde sig til. Der er således også masser af lækkerier gemt i dagens offentliggørelse, der som altid strækker sig over hele genrespektret og ikke mindst klodens længde- og breddegrader.

Dagens afgjort største navn er amerikanske SZA, der kommer til at give en længeventet koncert på Orange Scene – og ikke mindst hendes første koncert i Danmark overhovedet. R’n’b-innovatøren slog for alvor igennem med albummet SOS i 2022 og er i skrivende stund den 15. mest streamende kunstner på Spotify. Programchef for Roskilde Festival, Anders Wahren, kan da næsten heller ikke få armene ned: »Vi har drømt om at præsentere SZA siden hendes debut i 2017. At drømmen så går i opfyldelse på et tidspunkt, hvor hun har erobret positionen som en af klodens vigtigste r’n’b-stjerner, lægger bestemt ikke en dæmper på vores forventninger. Hun er ikke bange for at udforske og bryde de musikalske konventioner, og det er en egenskab, som hun tager med sig i sine live-shows,« fortæller han.

En anden musiker, der får sin danske koncertdebut på Orange Scene er nigerianske Tems, der virkelig har sat sit hjemland på det musikalske verdenskort med sin alternative neo-soul. Foruden sin solomusik har hun også været samarbejdspartner på albums med Beyoncé, Drake og Future. I popkategorien finder vi også danske Ida Laurberg, der sidste år spillede en velbesøgt koncert under First Days, men i år indtager hun festivalens største scene. Tilbage i 2020 var Laurberg en af Vegas Udvalgte, og vores anmelder så til med stor beundring: »Ida udførte med omkuldslående selvsikkerhed en virkelig flot popkoncert, som imponerede mig langt mere, end jeg kunne have forestillet mig.« Man kan også få sig et popbrag med den britiske retro-discodiva Jessie Ware, der sidste år udgav sin femte studieplade That! Feels! Good!. Da vi fangede hende på Lille Vega i 2013, var vores anmelder på ingen måde skuffet.

Skal der mere smæk på dansefesten, end hvad den gængse popkunstner kan levere, bør du tjekke den italienske raver Lorenzo Senni ud. I mere end femten år har Senni innoveret europæisk elektronisk musik, og hans kompositioner strækker sig fra hård gabber til udsyret trance. Alternativt kan man få pudset danseskoene til koncert med den anmelderroste, peruvianske producer Sofia Kourtesis, hvis debut Madres fra sidste år fik Pitchfork-godkendelsen ‘Best New Music’. Ligeledes kan man få sig en omgang eksperimenterende elektro-dansefest med politiske undertoner, når palæstinensiske/jordanske 47Soul går på scenen. Traditionelle instrumenter fra Levanten, moderne synthesizere, mellemøstlige melodier, hip-hop beats samt lyrik på både engelsk og arabisk mødes i én original pærevælling, og det lyder særdeles lovende. »If you wanna play in my hometown / You better come and play for the right crowd,« synges der på “Arab Arab” – så bliver der altså ikke lagt fingre i mellem.

Nu vi er ved kunstnere, der siger det, som det er, så kan man ikke komme uden om Storbritanniens nyeste hype-barn, The Last Dinner Party. For blot tyve dage siden kvitterede vi med hele 5,5 ud af 6 U’er til debutalbummet Prelude to Ecstasy. Det teatralske artpopband har allerede slået fast, at en af årets bedste plader er udkommet. I samtalen om musikere, der ikke tager noget pis, kan man umuligt komme uden om støjrock-pioneren Kim Gordon, og derfor er det en umådeligt glædelig nyhed, at hun i år gæster Roskilde Festival. Den snart 71-årige musiker er ikke begyndt at slappe af endnu, og singlerne fra hendes anden soloplade, The Collective, der udkommer næste fredag på kvindernes internationale kampdag, er mindst lige så innovative og eksperimenterende, som da Gordon var en fjerdedel af legendariske Sonic Youth. Blandt andre Undertoner-darlings finder vi danske ML Buch, som sidste år udgav Suntub. Et album der blev nummer fire på vores danske årsliste, og som vi roste for dets »funklende guitarspil fra den syvstrengede Stratocaster, diskrete trommer og vokalharmonier, der får lytteren til at smelte.«

Er man imidlertid til den helt hårde rockmusik, så er der også noget at hente i dagens offentliggørelse. Myrkur serverer nynordisk black metal og ondskabs-folk, imens amerikanske bands som Gel og Angel Du$t står for to af årets mest interessante bud på hardcore. Den hurtige og bidske punkgenre har de sidste par år floreret i stor stil på Roskildes festivalplakater, og 2024 tegner ikke til at blive en undtagelse. Gel er dit bud på ond, aggressiv og skrigende hardcore, mens Angel Du$t byder på den mere melodiske og indieficerede version af genren – ikke helt ulig Turnstile, der leverede en af årets koncerter på Roskilde Festival i 2022. For at det ikke skal være løgn, har tre af Turnstiles medlemmer faktisk spillet i Angel Du$t, men hovedpersonen bag projektet er Trapped Under Ice-forsangeren Justice Tripp. Årets moshpit-potentiale er i uden tvivl til stede.

Dagens 23 tilføjelser til Roskilde-programmet tæller: SZA (US), Tems (NG), Tyla (ZA), Bad Gyal (ES), Ida Laurberg (DK), Jessie Ware (UK), Kim Gordon (US), 47Soul (PS), Les Amazones D’Afrique (ML), Angel Du$t (US), Gel (US), HAEPAARY (KR), HHY & The Kampala Unit (UG), The Last Dinner Party (UK), Lorenzo Senni (IT), Lovebites (JP), LSDXOXO (US), Majur (BR), ML Buch (DK), Myrkur (DK), Nick Shoulders (US), Sofia Kourtesis (PE) og Titi Bakorta (CD).