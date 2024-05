Fredagssinglr’: Taxidermy – Today

Der er hverken noget dødt eller udstoppet over post-punk kvartetten Taxidermy’s nyeste single, ”Today”. Den sprudler og bider så meget, som et stykke musik kan – Og det går allerede op for en fra det første pludselige lilletrommeslag, som fortsætter ind i den shoegazede lydmur af singlens første omkvæd, der efterfølgende rammer.

For ”Today” er ikke et nummer, der står stille. I starten fedter guitarspillet retningsløst, så mellemstykket lyder som en solo, og til slut gentager den et riff så insisterende, at det føles, som om man lytter til en plade, der er gået i hak. Nogle gange beretter forsanger Osvald Reinhold om verden fra sin egen distancerede glasklokke, andre gange vrider han stemmen, så det føles, som om han råber dig lige i fjæset.

Selv nævner det nyopstartede københavnske band i deres pressemeddelelse, at de trækker inspirationer fra bands som Sonic Youth og Gang of Four. Men en snert af moderne no wave og avant-prog a la Still House Plants eller Black Midi sniger sig også ind i introen og outroen, når det hele bliver mest repetitivt og diabolsk. I andet vers og omkvædene, føles måden, de forvrængede guitarer smelter sammen med stramme trommer og Reinholds messende stemme, som hvis Iceage og My Bloody Valentine besluttede sig for at giftes og stifte familie.

Ugens Fredagssinglr’ ”Today” lander i hælene på ”Rot”, som udkom sidste måned og var Taxidermy’s allerførste single. Begge numre er en del af bandets debut EP, Coin, som ifølge bandet dyrker det dystre, rå og foruroligende. Det er vildt, og det er spændende. Vildt spændende.

Today er anden single mod Taxidermy’s debut EP, Coin, som udgives via Pink Cotton Candy Records d. 14. juni 2024.