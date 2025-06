Fredagssinglr: sophie-lou – I will love you till I die

Mellem sorg og lykke åbner sangerinden sophie-lou op for et smukt og håbefuldt rum af eksplosiv, indie-poppet vellyd.

Ligesom den første pandekage sjældent lykkes, kræver det ofte flere forsøg for musikere at finde den rigtige opskrift på en god single. Men sådan er det ikke med danske sangerinde sophie-lous debutsingle. For av min arm, hvor har hun ramt plet med “I will love you till I die”.

Og hvis man tror, det er begynderheld, kan man godt tro om igen. Komponist, sangerinde og frontperson bag projektet, Sofie Emilie Maintz Thorsen, har 14 års erfaring som sangerinde i DR Pigekoret. Hun bliver desuden bakket op af et stærkt hold – blandt andet pianist i artpop-gruppen Døtre, Sophus Dræby og den anerkendte jazzguitarist Thomas Maintz.

Debutsinglen er skrevet midt i en periode, hvor sangerinden havde mistet en vigtig person i sit liv og samtidig havde fundet kærligheden igen. “I will love you till I die” er derfor hendes måde at sige dét, vi ofte glemmer at sige i tide – en ærlig kærlighedserklæring til dem, vi holder af.

Ser man på singlen med de musikalske briller, formår sophie-lou i høj grad at beherske kontrasternes kunst. Her kaster hun nemlig både store og små udtryk ubesværet rundt, som var det bolde, hun jonglerede med. Hendes vokal rummer både inderlighed og skrøbelighed, mens det instrumentale univers spænder fra nøgne, akustiske guitarstrums til en intens og eksplosiv samklang af hårdtslående crash-bækkener, synthetized korstemmer og vilde distortion-effekter.

Hvis jeg blev lukket inde i en kapsel og sendt ud i det evige univers blandt stjerner og planeter, kunne jeg sagtens lytte til sophie-lou hele vejen. Hende her skal du holde øje med.

“I will love you till I die” udkommer d. 13. juni via Virgin Records og er sophie-lous debutsingle.