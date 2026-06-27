Undertoners guide til Roskilde Festival 2026, Lørdag

Vi starter allerede klokken 12:00, hvor man på Lagune kan få kickstartet dagen med knuselskelig indie fra de danske stjerneskud i Snuggle, som også besøgte festivalens First Days i 2024. Nu er duoen – efter solid hype fra blandt andet Pitchfork – rykket ind som en del af Final Days-programmet, og umiddelbart virker det som en rigtig solid start på sidste festivaldag. Med afsæt i henholdsvis Baby In Vain og hedengangne Liss er det i al fald en særegen blanding af shoegaze og garagerock med blødende hjerte, Snuggle står for.

Hvis man bliver hængende i området omkring Lagune, der virkelig har en spændende række koncerter på årets festival, så kan man klokken 14:30 se en af de mest hypede, danske musikere for tiden. Emma Grankvist har under aliasset Eee Gee netop udgivet sin tredje plade, Eeelluminagee, og hun bliver ved med at udbygge sin egen, ganske særlige popskabelon, samtidigt med at hun live har udviklet sig fra en lidt introvert størrelse til en glimrende performer. Eeelluminagee har samtidig fået stormende anmeldelser, og det kan godt være, man skal forberede sig på lidt pladsmangel i lagunen, men det kan samtidig blive en af festivalens enestående øjeblikke, hvis det hele ellers klikker.

Bagefter er der ingen vej udenom: Steffen Brandt og TV-2 kommer til at stå for dagens sentimentale indslag, og sådan er det(!) For alle århusianere (semi- såvel som fuldblods-) er de at regne som deciderede ikoner, og selvom meget kan gå galt, bør man ikke misse at se dem på Orange Scene, som de senest stod på for 25 år siden. Det er klokken 15:30. Når de sidste kærester er fløjet fra månen, lyder det som en god ide at tage over for at se på nogle endnu ældre typer i form peruvianske Los Mirlos, der gæster Eos klokken 17:00. Bandet er eksponent for noget så tiltrækkende som psykedelisk cumbia, hvilket selvfølgelig kun kan være en god ting. Og med en bandhistorik, der går helt tilbage til 1972, samt en udstråling, der decideret skriger good vibes, kan det kun betegnes som en uomgængelig del af lørdagens program.

Tilbage på Orange Scene bliver det skønt at se Pusha T og Malice presse grænserne for, hvad mainstream hip-hop kan være, når de under Clipse-banneret er at finde på festivalplakaten for første gang siden 2007 – også selvom hovedscenen godt nok virker som en lovligt stor kulisse. Bagefter må det vist være tid til at få rystet knoglerne lidt, for et af de sporadiske metalnavne på årets plakat (buuuh!) spiller klokken 19:30 på Lagune (igen-igen), når Igorrr går til angreb på dit sensoriske system. Det er ikke ligefrem nemt at beskrive, hvad det er, franskmændene egentlig kanaliserer – metal er blot et fattigt ord – men det er i hvert fald brutalt på mange måder med både blast- og breakbeats, opera, powerakkorder og gutturale growls. Om ikke andet skal det nok blive interessant.

Superduoen bestående af Animal Collectives Panda Bear og Spacemen 3’s Sonic Boom blev annonceret som et af de sidste navne, men det var til stor begejstring for nogle. De har et imponerende CV som både solister og som del af deres respektive bands, og selvom J Spaceman måske nok har fået mest opmærksomhed efter Spacemen 3’s opløsning, skal man ikke undervurdere Pete Kempers bidrag til bandet. Kombinationen af 60’er-pop og de to aktørers formodentligt enorme pladesamlinger kan kun blive en fascinerende omgang på Eos klokken 22:00. Hvis batterierne ikke skulle være slidt helt ned, kan man alternativt forsøge at klemme sig ind på Gloria for at se ghanesiske Ata Kak udføre sin mojo klokken 22:30. Som endnu et af de efterhånden talrige eksempler på afrikanske musikere, der er gået fra kassettebånd til de store scener, bør det være garant for en god portion rysten med bagperronen. Og skulle kræfterne slutteligt være til det, så er de engelske pop/postpunkere Sorrys koncert på Fauna klokken 23:25 en god mulighed for at afslutte årets festival med et smil på læben og nyde nogle af numrene fra sidste års Cosplay.