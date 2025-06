Undertoners guide til Roskilde Festival 2025, Fredag

Fredag er den dag, hvor festivalen for alvor begynder at gøre nas. Benene er trætte, dåsemaden smager pludseligt ikke særligt godt, og det kan virke fristende at pakke sagerne og sige tak for i år. Som vanligt har Roskilde Festival dog mange gode ting på programmet denne næstsidste spilledag, som nok skal få dig godt igennem resten af weekenden.

Der er allerede klokken 11:30 mulighed for nærvær og overjordiske harmonier, når Big Fan spiller på Gloria. Bag navnet gemmer sig Barbro og Mija Milovic, som begge spillede på festivalen sidste år. Efter en række medrivende singler – herunder den blændende Palæstina-hymne ”Wall of Mine” – har de nu søsat et regulært projekt, som nok skal få deres sans for inderlige melodier og improvisation til at stå frem. Big Fan kan også fanges på Gloria igen klokken 13:10.

Er man i pophumør med et twist, spiller Emma Sehested Høeg på Arena klokken 14:00, og hvis fredagshumøret peger mere i retning af traditionel musik fra den tidligere franske koloni Réunion, skal Votia nok få rystet op under traditioner og nye tendenser med polyrytmisk modstandspotentiale 14:00 på Gaia. Tidligt på aftenen kan du lade dig omslutte af amerikanske Faye Websters tænksomme og melankolske univers, når hun indtager Avalon klokken 17:00. Og for dem, der har mod på at udforske afkrogene af det musikalske landkort, er der etiopisk roots på Gloria – ligeledes klokken 17:00 – når Esy Tadesse lader guitaren tale i fremmedartede skalaer.

Som aftenen skrider frem, skruer vi op for intensiteten, og klokken 19:00 lægger Arena scene til Magdalena Bays idiosynkratiske art-pop med surrealistisk Y2K-charme. I den modsatte ende af det soniske register møder baltisk folkemusik ambiente lydlandskaber på Gaia i selskab med Merope klokken 19:30. Som et af festivalens danske hovednavne, kan man også tjekke Mø ud på Arena klokken 21:00, hvor noget kunne tyde på, at hun på dette års Plæygirl er vendt tilbage til det anarkistiske popunivers, der definerede hende på gennembrudsalbummet, No Mythologies To Follow. Hvis du i stedet trænger til noget mere alternativt, bør du befinde dig ved Gaia klokken 21:15, når Black Midi-frontmanden Geordie Greep spiller sine storladne, retrofuturistiske popsange fra sidste års debut, The New Sound.

Irske The Mary Wallopers er en del af den folk revival, som et band som Lankum, (der gæstede sidste års festival), har været med til at cementere. Forbered dig på et stærkt show, der kommer til at emme af protest, når The Mary Wallopers indtager Avalon kl. 22. Senere er det tid til at finde vej til Apollos betonjungle, når TootArd, (som vi så på festivalen tilbage i 2023), giver den gas på 80’er-synthesizers kombineret med svedig disco og house, når klokken slår 23:30.

Et andet band, vi oplevede i 2023, var dødsmetalbandet Nakkeknaekker. Dengang var forholdene alt andet end optimale, men vores bønner er blevet hørt, og bandet, der siden har skiftet navn til Neckbreakker, vil forhåbentligt have langt bedre rammer til deres klassiske levering af genregrebene, når de spiller under Avalons teltdug 00:45. Er du mere til elektronisk dansefest, kan du i stedet søge mod Orange Scene klokken 01:00, hvor britiske Jamie xx – der er aktuel med albummet In Waves – skal forsøge at få publikum til at drømme sig videre ud i natten.