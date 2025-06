Undertoners guide til Roskilde Festival 2025, Lørdag

Sidstedagen på Roskilde er som bekendt en hård omgang at komme igennem for mange, og en blid start på dagen kan være at foretrække. Anoushka Shankar – datter af den indiske sitar-legende Ravi Shankar – allerede spiller kl. 13.00 på Avalon-scenen. Hendes udgivelser har et mere ambient udtryk end det fædrene ophav, men evnerne lader ikke meget efter, og de svævende sitartoner kan sagtens vise sig at være et særdeles oplagt valg til kaffen eller cocktailen. Umiddelbart efter på samme scene – helt nøjagtigt klokken 15:00 – fyrer Vincent Neil Emerson op for sine medrivende countryballader om pickuptrucks, støvede beværtninger og nattehimlen over hjemstaten Texas.

Anohni and the Johnsons har siden gennembruddet med pladen I Am A Bird Now (dengang som Antony & The Johnsons) tilbage i 2005 fremstået som en unik skikkelse inden for musik. Alene Anohnis stemme har en helt særlig karakter, som ikke efterlader nogen ordentlig sjæl uberørt. Den seneste udgivelse, My Back Was a Bridge for You to Cross, som udkom i 2023, er efter en række mere eller mindre avantgarde udgivelser en tilbagevenden til stilen fra førnævnte I Am A Bird Now; omend i en mere soulet form. Et must-see på Arena klokken 16:00.

Engelske Lola Young, der også spiller på Arena 18:45, har været en af de større sensationer inden for popmusikken i det seneste års tid, og hendes hybrid af britisk popsoul og moderne R&B skulle kunne udgøre et godt kontrapunkt til bagefter at smutte forbi Gloria. Her er der nemlig rettet an til, at de to danske progmetal/hardcorebands Kollapse og Grava demonstrerer deres netop udgivne samarbejdsplade i liveformat klokken 20:30. Produktionen af pladen har ligeledes været en kollektiv opgave mellem Sort Sol-ikonet Peter Peter samt Flemming Rasmussen, der som bekendt blandt andet har produceret Metallica, og ud fra den ligning er der ikke grund til at tro andet, end at det kommer til at ryste godt i ribbenene i Glorias intime rammer.

Nine Inch Nails, der indtager Arena klokken 21:00 er – for nogen, i hvert fald – også en helt uomgængelig koncert. Trent Reznor og resten af den industrielle revolution var i svirpende form, da de senest gæstede festivalen i 2018, og de kommer næppe til at være mindre intense i denne ombæring. De har netop iværksat deres Peel It Back-europaturné, og ud fra sætlisterne at bedømme, kan man se frem til en række deep cuts fra deres mere end 35 år lange karriere – efter sigende i »rekalibrerede« udgaver. Vi kalibrerer forventningerne derefter. Altså højt(!)

Efter man har været forbi Arena og formentlig har fået sit hoved omdannet til et hul, så kan man passende svinge forbi Avalon, hvor man akkurat kan nå danske The Raveonettes, der spiller 23:15, efter Sune Wagner og Sharin Foos retro-projekt leverede en strålende koncert på sidste års Syd for Solen. Ellers er der også mulighed for at blive punksmadret igennem af Lambrini Girls‘ klokken 00:30 på Gaia, og for de af os, der finder Noah Carters sylespidse flows 01:00 på Arena eller A.G. Cooks hyperpoppede natteraverier 02:15 på Apollo en tand for sent, kan Brighton-duoens støjende post-brexit-punkudladninger efter alt at dømme udgøre en fin afrunding på en forhåbentlig ikke alt for mudret omgang på Dyrskuepladsen.