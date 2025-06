Undertoners guide til Roskilde Festival 2025, Søndag

Åbningslørdagen på Roskilde Festival er altid et herligt kaos af kødannelse, kram, kolde dåseøl, der ikke er blevet varme endnu, telte, pavilloner og campingstole, som slæbes på trækvogne eller overbebyrdede teenageskuldre, inden de pakkes ud og sættes op og giver anledning til langt om længe at falde ned og slappe af, før turen hastigt går videre ud i natten for at se, høre, føle og fare vild. Men nu er det blevet søndag, og så kribler det vist for alvor i alle led og lemmer for at komme ud og få hørt noget musik.

Derfor kan du – alt efter hvornår du nu engang er væltet ud af teltet – starte dagen med göteborgske Boy With Apple, der i hvert fald har fået lyttet til deres andel af de obligatoriske shoegazeinspirationskilder, og hvis lyd både er varm, sommerlig og efter alt at dømme bør være helt perfekt til en eftermiddagssession klokken 15:00 på Gaia. Akkurat lige så sommervarmt – men omvendt også helt anderledes løssluppent – burde der være rig mulighed for at få afprøvet sit mest dansevenlige fodtøj i selskab med dansk/koreanske Christian Ki Dalls Ki!-alias. Tidligere har vi oplevet Ki! på både Spot Festival og Heartland, hvor trioens særdeles medrivende og funkprægede musikalske fusionskøkken har været med til at sparke liv i festivalpublikummet. Forvent et lignende resultat under åben himmel 15:45 på Eos.

Foretrækker du i stedet bare at forblive i skyggerne, bør du imidlertid blive hængende på Gaia, hvor du klokken 16:30 kan snuppe dig et nådesløst skud københavnsk powerviolence fra Casket Spray. Powerviolence-scenen, (som blandt andet også tæller Decorticate, der gæstede festivalen i fjor), får ganske fortjent en masse opmærksomhed for tiden, og hvis man er stor tilhænger af, at ens hardcore indeholder så lidt pis som overhovedet muligt, er der mødepligt lige her – »kom eller omkom« som man siger.

Vi bliver lidt i mørket endnu, men for Mavourneen-frontmand, Hans Gustav Björklund Moulvad, er det med udgangspunkt i både country, americana og avant-rock, at hans soloprojekt Soap Horse tager form. Dette eklektiske mix har både givet Moulvad international opmærksomhed såvel som supporttjanser for The Raveonettes, og når han gæster Roskilde Festival klokken 18:15 på Gaia bliver han ydermere flankeret af et yderst kompetent liveband, som blandt andet tæller Nils Gröndal og Benedicte Pierleoni-Nielsen. Herefter skruer vi noget op for mængden af støjlag og pulserende bas klokken 21:15 på Gaia i selskab med norske Fakethias, som tidligere har produceret for et af hjemlandets største hiphopnavne i form af $ushi X Kobe, men som i løbet af de senere år også har cementeret sig selv som en af Norges mest iøjnefaldende kunstnere udi støjpop og elektroniske soundscapes.

Til at slutte din søndag med at rense både krop og sjæl anbefaler vi, at du slår et smut forbi Vægtløs‘ healingsseance på Eos klokken 22:15. Kvartetten, der med sidste års Aftryk for alvor brød igennem og nåede ud til den brede metalbevidsthed herhjemme, fusionerer alt det bedste fra både blackmetal, doom og postrock, der til sammen hvirvler rundt om Troels H. Sørensens hudærlige og kraftfulde tekster om liv og – ikke mindst – død i ét fabelagtigt og overvældende live-ritual.