Her er kuratorerne samt de første navne til Le Guess Who? 2026

Et pirrende lineup af mere og (primært) mindre velkendte repræsentanter fra alverdens bedste musiknicher annonceres i dag af den hollandske festival Le Guess Who, der er klar med en kæmpe håndfuld artister dækkende alt fra andinske sample-ekvilibrister, mesterlige trommeslagere, støjtrancer og et elektronisk ikon.

Det hollandske smeltedigel, festivalen med det pirrende navn Le Guess Who?, løber i november igen af stablen i Utrecht. Her plejer man i løbet af fire dage at kunne få sig én på opleveren, hvad angår musik fra alverdens nicher – og at dømme efter dagens offentliggørelse bliver 2026-udgaven, der samtidig er festivalens 20. af slagsen, ingen undtagelse.

Festivalen kurateres som altid af et udvalg af i sig selv spændende artister, og i dag løftes sløret således for kuratorholdet – der naturligvis også selv spiller på festivalen – ligeså vel som for godt halvdelen af programmet. Blandt dagens afsløringer er syrepoeten Aja Monet, de australske punkere i Tropical Fuck Storm, lydkunstneren KRMU og de meget omtalte Andes-hjemmehørende brødre i Los Thuthanaka, som sammen med selve holdet bag festivalen har præget plakaten med udvælgelse af nogle af tidens mest interessante musikere, DJs og performere.

Aja Monet præsenterer i den forbindelse et potentielt eksplosivt møde mellem Harriet Tubmans trio samt vokalist og producer Georgia Anne Muldrow, der sammen fusionerer jazz, funk, psych, doom, soul, dub og electronica i en ode til sort musik, mens Tropical Fuck Storm blandt andre har inviteret instrumentaltrioen Dirty Three – kendt for deres vilde og emotionelt hårdtslående liveshows – med sig.

For Los Thuthanaka, som blandt andet består af den anmelderroste latin-sampler Chuquimamani-Condori og hans tilsyneladende lige så ekvilibristiske bror Joshua Chuquimia Crampton, og som også kan opleves på årets Roskilde Festival, er det ikke overraskende de andinske indslag, der peges på. Her kuraterer de boliviansk-amerikanske brødre blandt andet Los Delfines del Amor, som balancerer tradition og nutid gennem en festlig atmosfære af lys, stærke farver og konstant bevægelse. Og slutteligt kommer KRMU med sit eget tidsforvrængende lydprojekt WAI8, som søger at bryde med opmærksomhedstyveriet og gøre lyd sanselig (igen).

Fra festivalens egen side kommer imidlertid de, for nogle, nok mest velkendte annonceringer. Blandt andet vender Le Guess Who-kendingene Water Damage, som vi senest oplevede på Alice i januar, tilbage med et omsiggribende støjprojekt kaldet Static Ecstatic, mens en anden stamgæst kan opleves i samarbejdet Arsenal Mikebe & Valentina Magaletti, hvor sidstnævnte blandt andet tidligere både har kurateret og optrådt på festivalen. Særligt imponerede hendes uovertrufne trommespil i 2023 i det, som størrelsen i betragtning, måske er det mest larmende af hendes projekter, Moin, ligesom Arsenal Mikebe også tidligere har fanget vores opmærksomhed med deres voldsomme, percussionfyldte techno.

Et særligt scoop er også offentliggørelsen af altmuligmanden Yasuaki Shimizu, som efter etableringen af det nok mest kendte japanske prog-rockband Mariah ikke har været for fin til i sin solokarriere at blande eksperimenter på saxofon, Bach og ambiente udfald. Juana Molina vil formentlig også vække glæde hos fans af eksperimenter og loops – og forhåbentlig vil hun lyde lige så meget som sig selv, som hun gjorde, da Undertoner talte med hende i forbindelse med hendes seneste koncert i Danmark.

Le Guess Who? 2026 finder sted i Utrecht fra den 5. til 8. november 2024, og hele det nuværende lineup kan ses lige her.

Der er solgt 75% af alle partout billetter, men det er fra tirsdag den 2. juni klokken 11:00 fortsat muligt at købe partout- og enkeltdagsbilletter.