Hvad lyttede vi til – 2021

For hvor 2020 i store træk handlede om at nytænke måden, vi skaber og deler musik på – med alt lige fra fællessang til sidde-ned-koncerter og streaming-festivaler – så måtte 2021 nødvendigvis fokusere på at genskabe en hverdag, der emmer af præ-corona, og samtidig på at vende tilbage de ting, som, vi ved, fungerer.

Albumudgivelser, hvis ophav ikke synes indhyllet i isolationens eremitiske sortsyn? Tjek.

Flere og flere fyldte koncertkalendere og festivalplakater? Tjek.

Muligheden for at kaste vores storsvedende, færdigvaccinerede kroppe ind i hinanden i tætpakkede menneskemængder foran scenekanten? Du ved det!

Og i takt med denne gradvise tilbagevenden mod normaliteterne så har vi her på Undertoner også fået mere tid til at lytte til musikken; ikke mindst på dennes ny- og genfundne, frigjorte præmisser. Det har i den forbindelse været tydeligt at mærke, hvordan musikken som kunstform nu igen bliver fremskabt og lever i stadigt friere rum, hvilket unægteligt har gjort det noget sjovere end i fjor at arbejde i musikkritikkens tjeneste.

Som altid ender årets afslutning også ud i en masse forskellige årslister – som er lige på trapperne – og som indkapsler både skribenternes egne favoritter samt den fælles, redaktionelle konsensus om årets fremmeste udgivelser fra både Danmark og de store udland.

Det handler denne artikel imidlertid ikke om.

I stedet har vi gjort ordet frit og givet skribenterne mulighed for at skrive om ét nummer, der på hver deres måde har berørt den enkeltes 2021.

Det her er, hvad vi (også) lyttede til i løbet af året, der gik:

Det, der næsten er titelnummeret (“tern” og ikke “turn”) på Anna B Savages debutplade, er en larmende, jazzet affære, der går lige i mellemgulvet.

Savage er en fantastisk historiefortæller, og her hiver hun os helt ned i kærlighedssølet, sætter scenen i første vers og leverer så dødsstødet i andet vers: »What do you love about me? I asked him / He paused and then said / I love how much you love me / I shuddered, maybe I’m done.« På få linjer får hun perfekt beskrevet et forhold i nærmest fuldstændig ubalance. Man stiller kun sådan et spørgsmål, når man er dybt ulykkelig og har desperat brug for at blive bekræftet.

Men svaret er desværre decideret forfærdeligt: Jeg elsker ikke dig eller noget specifikt ved dig, men jeg elsker, hvordan du får mig til at føle. Og så sidder de ellers dér og kigger på »the common tern,« der selvfølgelig er en smuk (og tragisk) metafor for Savages selvbillede. Hun er også bare en ”almindelig” terne uden nogen særlige karakteristika, der kunne gøre én elskværdig. Det river i følelserne bare at skrive det.

Heldigvis gør hun alvor af sit »maybe I’m done« og giver ham den metaforiske fiskekrog, han har i hende, tilbage i tredje vers.

(Laura C. F. Petersen)

Conway The Machine ft. Ludacris & JID – Scatter Brain