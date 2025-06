Undertoners guide til Roskilde Festival 2025, Tirsdag

Vi guider jer vej gennem Roskilde Festival 2025. Tirsdag står på finalen af First Days, hvor programmet byder på sidste selektion af friske nye navne fra Danmark og Norden. Vi lukker forfesten med blandt andet horseniansk rock fra Bænch, rapperen Skt. DeLarge og et rave med DJ G2G.

Tirsdag er sidste chance, hvis man skal nå at sætte tænderne i Roskildes udvalg af friske navne fra Danmark og Norden. First Days har de seneste år lagt hårdt ud med festivalhøjdepunkter, der gav artister en plads på næste års hovedprogram, så selvom festivalen først rigtigt går i gang onsdag, er der stadig mange gode grunde til at lette popo’en fra campingstolen og lukke (for)festen med manér.

Slutningen på begyndelsen ligger i Bænch’s hænder klokken 13:00 på Gaia – et ungt band fra Horsens, der tilsyneladende har påtaget sig en så stor mission som at genoplive rockmusikken. Kvartetten formår at favne tre årtiers rockhistorie fra 80’er-postpunk, over 90’er-grunge til 00’er-indie sleaze i en koncertoplevelse, hvor der både er plads til det kaotiske og det medrivende.

Eftermiddagen byder desuden på mere stærk dansk indie af en lidt blødere karakter med Uden Ord 14:15 på Eos. Deres indiefolk har landet dem hele fem fredagssinglr’-omtaler forud for deres EP flashback flashforward. I lidt samme dur er der inderlig indiepop fra Vilma Crow på Gaia klokken 16:00 – hun satte sig på Undertoners Roskilde-radar med singlen “Guard Dog” i april.

Hvis man derimod går og drømmer lidt om at skifte Dyrskuepladsen ud med Parken, eller man måske bare er nysgerrig på et aparte møde mellem fodbold- og musikkultur, skal man nok vende næsen mod Von Quar klokken 19.00 på Eos. Musikken er selvudnævnt »dansk-sproget hooliganrock«, og etos er vist noget med at få stadionfølelsen inkorporeret i koncertoplevelsen med en energisk kombination af rock, punk og ravekultur … Det er under alle omstændigheder nok den koncert under First Days, hvor det er mest socialt acceptabelt at »lå lå lå’e« med på “Seven Nation Army”, hvis man har den slags lyster.

Hvis man ikke vil med en tur på stadion, men derimod trænger til lidt gode gamle musikalske tæsk, står Split klar med en hårdtslående kombination af klassisk hardcore og moderne metalcore på Gaia klokken 19.45.

Er man i stedet til hårdtslående hip hop, må man derimod væbne sig med lidt tålmodighed og vente pænt på, at rapperen Skt. DeLarge er klar til at råbe højt ad verdens uretfærdigheder over et sonisk landskab af forvrængede synths, blastbeats og digital hardcore på Gaia klokken 23.00 – alt serveret med ukuelig punkånd.

Opvarmningen slutter med en elektronisk eksplosion i hænderne på den internationalt anerkendte, dansk/uruguayanske dj og producer DJ G2G på Eos klokken 23.45. De forener latin club-genrer med vestlig, queer klubkultur i et legesygt og livsbekræftende rytmeorgie, der nok skal sætte gang i en fest, som fortsætter ude i campingområdet til den lyse morgen, hvilket måske er en god strategi fra festivalen side, så folk ikke er alt for friske, når hegnet til selve festivalpladsen skal væltes onsdag eftermiddag.