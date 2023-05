Spot Festival 2023: Det så vi også

Tender Youth, HeadQuarters

Af Anne Kirstine Knudsen

Friskt ude af gymnasiet er drengene fra Tender Youth måske kommet lidt sent til det danske post-punkbal, men de gør det altså meget godt. Med velskrevne melodiske elementer fra mandolin og trompet, en rå og vild live-energi og utroligt velovervejede tekster for så ungt et band er de i hvert fald mere end klar til at overtage stafetten fra gamle kendinge som Iceage og Leizure. Deres Roskilde-koncert kan man godt begynde at glæde sig til nu.

Afskum, Store Sal

Af Emil Ahle Petersen

Ved en af festivalens sidste – og klart mest hypede – koncerter trådte Afskum på scenen i store sal med uanede mængder af energi og karisma. Man følte sig fuldstændigt fængslet til sin plads, idet han flere gang fløj igennem salen og rundt mellem publikum. Musikken var både poppet, mørk og rå, og selvom man sagtens kunne være med på hver af sangene, følte man også hele vejen igennem en berusende følelse af, at hvad som helst kunne ske. En ekstatisk afslutning på en fantastisk festival.

Gob Psychic, HeadQuarters

Af Anne Kirstine Knudsen

Takket være de uendelige køer til HeadQuarters, endte jeg med at se fandens meget punk på SPOT festival. Jeg blev faktisk så træt af punk, at jeg ikke tror, at jeg kan klare én punkkoncert mere i resten af 2023. Gob Psychic tager dog prisen for den – trods alt – bedste punkkoncert, da man ikke rigtig kunne undgå at komme i kontakt med sit indre vilddyr, når der bliver smadret bundærlig, næsten Black Flag-agtig, flabet tråd af fra scenen. Der var også en fin, meget århusiansk moshpit oppe foran scenen, så alt var, som det skulle være.

Ny Skole Patina, Aarhus Congress Center, 1

Af Anne Kirstine Knudsen

At bevæge sig ind på Scandinavian Congress Centers scener plejer tit med at ende med, at jeg føler mig lidt for ung med de unge og påbegynder nogle genovervejelser omkring, hvorvidt jeg overhovedet kan lide musik. Fredag aften var egentlig heller ingen undtagelse, da jeg i mit ydmyge forsøg på at drikke en enkelt bajer med nogle venner blev indlagt til en gang viborgensisk ryger-rap. Med en bragende dygtig bassist og en frisk jysk, hvid fyr med dreadlocks overraskede Ny Skole, Patina mig dog noget så positivt med genialt dum lyrik som »Ny Skole, Patina / Sætter ild i lortet ligesom Sativa« og det gyldne trick, hvor de fik mine københavnske kammerater til at råbe »København!« efterfulgt af et kækt » – ligner alle andre byer – «, der gjorde det svært ikke at trække lidt på smilebåndet. Det var absolut ikke præsentiøst eller “god smag” for den sags skyld, men jeg var overordentligt underholdt.

Joakim Moesgaard: ’Den Sidste Store Bededag’, Den Rå Hal

Af Anne Kirstine Knudsen

Joakim Moesgaard A.K.A. DJ Fukboi havde hele dagen samlet udtalelser fra Århusianere, kørt dem igennem en computer og blandet dem med lidt ristet techno i en lydkunsthyldest til den sidste Store Bededag. Blandingen af lækker ambient, ustyrlig techno og folks – mere eller mindre – intelligente udtalelser om traditioner, kulturkristendom og ristet brød dannede i hvert fald rammerne for fredagens sjoveste showcase. Endnu en god ting fra Kolding.

Kedde, HeadQuarters

Af Emil Ahle Petersen

Lørdag eftermiddag bød på en stærk præstation fra kunstneren Kedde på det endnu engang proppede spillested HeadQuarters. På trods af koncertens korte varighed, var den stadig spækket med fængende bangers og flere underholdende, koreograferede gimmicks. Musikken kunne sagtens hamle op med festivalens største popnavne, og hvis man er til pop med pop på, så er det altså værd at tage til den næste Kedde-koncert.

Aperly High, Basinscenen

Af Anne Kirstine Knudsen

Aperly High er uforskammet poppet, men han kan bære det – selv uden band. Nogle gange skal der bare ikke så meget mere til end en mand med en god stemme, velkomponerede sange og rigelige mængder karisma for at bære et show.

Rangleklods, Voxhall

Af Anne Kirstine Knudsen

Rangleklods leverede måske nok årets Roskilde-fest i 2012, men det lykkedes ham ikke rigtig at få sat i SPOTs efterfest i 2023. Måske klingede Esben Nørskov Andersens EDM lidt for meget 10’erne til rigtigt at sætte ild til en fremadskuende fest, om end enkelte af de mere house- og technoinfluerede tracks viste glimt af Rangleklods magi. Undertegnede skribent tog dog til Turkis’ samba-house efterfest under sidste nummer – og føler absolut ingen FOMO på grund af det.

Animaux Animé, Den Rå Hal

Af Emil Ahle Petersen

Som vores anmelder så fint har pointeret, satte Animaux Animé godt gang i fredagsfesten på Den Rå Hal. Bandets karakteristiske ‘døds-disco’ – som de selv kalder det – banede den perfekte vej, for at den karismatiske forsanger Thor Wendtlandt kunne danse rundt på scenen i så medrivende en grad, at der igennem den halv times lange koncert ikke var et eneste stillestående publikumsmedlem.