Fredagssinglr’: Elias Bendix – Did My Light Go Out?

”Did My Light Go Out?” er som, i sin bogstavelige forstand, følelsen af at slukke alt lys og surfe rundt under et melodisk stjernelandskab af laid-backness. Men bag den musikalske facade gemmer sig også et budskab om musikbranchens udbrændthed.

Splintrede glasskår løber som tårer på en grå mimik-forladt betonbrystes kinder, der oven i købet mangler sine ører. Det kan lyde lidt kryptisk, men sådan ser coveret ud til ugens Fredagssinglr’. På trods af sit ellers farverige, 70’er funkpop-univers har danske Elias Bendix nemlig bevæget sig ud i den melankolske skyggeside med sin nye single ”Did My Light Go Out?”. Et melodisk drømmetrip af en autentisk single, som på fornemt vis sætter ord på den udbrændthed, mange danske musikere oplever gennem deres karriere.

Nyere forskning viser nemlig, at udøvende musikere i Danmark scorer lavt på lykkebarometeret. Blandt de mere end 1800 musikere, fortæller 24 procent, at de mistrives. Og hvor kun tre procent af den brede befolkning betegner sig som ulykkelige, er hele 17 procent af musikerne direkte ulykkelige. Og denne udbrændthed afspejler sig dels i førnævnte cover samt Elias Bendix’ lyriske univers, som sætter ord på at miste troen på sig selv som kunstner. Samtidig indser han, at branchens anerkendelse ikke er afgørende, og at succes kan opnås på forskellige niveauer.

Mens trommerne shuffler afsted, bliver Elias Bendix’ nærværende vokal holdt i hånden af et basdreven laid-back riff, der fylder lydbilledet lige tilpas til, at repeat-knappen kalder på et klik mere. Ikke nok med, at sangen formegentlig har været en terapiform for musikeren selv, er det lige så meget terapi for lytteren, som af og til kan miste motivationen i en mørk januar måned. Og hvis Elias Bendix i så fald har været udbrændt i musikbranchen, er denne single en tyk streg under, at han er stærkt tilbage på sporet.

“Did My Light Go Out?” er den første single ud af en række såkaldte ‘fuldmåneudgivelser’ fra Elias Bendix, via MusicUnity.