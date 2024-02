Fredagssinglr’: Sara Fjeldvær – About You

Sara Fjeldvær optrådte sidste år på Norges mellem-store festivaler Pstereo- og Trænafestivalen og var nomineret til den anerkendte pris Årets Stjerneskud på by:Larm, som er festivalen for upcoming norske kunstnere. Sara Fjeldvær er i dag ude med sit andet studiealbum Stars, som udgør et nyt højdepunkt i kunstnerens karriere. Og her udspringer “About You” som ugens Fredagssinglr’, da sangen skiller sig ud med sin markante folk- og endda countryinspirerede lyd. På coveret af sit album sidder hun i solskinnet med vandet i baggrunden, øjnene lidt sammenknebne og et ungdommeligt udtryk. Men lad dig ikke narre – denne unge singer/songwriter er ekstremt produktiv. Hun udgav, på trods af sin status som debuterende upcoming kunstner, sit selvbetitlede debutalbum i 2021 samt EP’en Best Love i 2022, og senest en række singleudspil. Det er en fryd nu at se endnu et album med en række af de nye, i øvrigt ret forskellige, numre i fin sammenhæng.

Hun er uddannet i Performing Jazz på musikkonservatoriet og opvokset i en musikalsk familie på en lille ø ved Norges kyst, men hendes lyd er allerede af international karakter. Hendes inspiration fra blandt andet landskvinden Susanne Sundfør fornægter sig ikke, men lyden på Stars rækker langt ud over det. Både blød og lounchet, til tider grænsende til storladent teatralsk og på frekvens med eksempelvis Arctic Monkeys nyeste croonende stil. Hendes svævende lydunivers rummer talrige og vidt forgrenede referencer, der spænder fra Norah Jones’ elegance og Joan As Police Womans råhed til de knitrende toner, der minder om Thomas Dybdahl. Elementer af jazz, americana og den fløjlsbløde alternativ indie-folk bidrager til pladens mangfoldige lydoplevelse.

Albummet reflekterer verden bredt og følsomt gennem Fjeldværs øjne, og lyrikken kredser om menneskers forskelligheder, kontrasterne mellem byens lys og stjernerne på moderlandets himmel – ensomhed mod kærlighed og tvivl mod håb. “About You” fremstår mere up-tempo, og det klæder Sara Fjeldværs vokal med de mange fraseringer, akkompagneret af en passende svingende basgang, vibrerende keys og et fængslende omkvæd. Pladen Stars er i det hele taget som skabt til at lade sig forføre på et lille svedigt koncertsted en sen hverdagsaften – lad os gerne få mere af det!