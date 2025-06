Undertoners guide til Roskilde Festival 2025, Mandag

Vi guider jer vej gennem Roskilde Festival 2025, hvor mandagen kan nydes til lyden af støjende islandsk artpop, et grønlandsk mix af EDM og dubstep samt et norsk queer-oprør både for og imod blackmetallen.

Inden vi for alvor er blevet uhjælpeligt rastløse for at komme helt ind på festivalpladsen – ivrigt afventende at det imponerende musikprogram folder sig ud parallelt med abstrakte kunstværker og risotto med fårekyllinger – er der heldigvis fortsat et par first day tilbage, som ikke mindst giver anledning til at dykke ned i Nordens sprudlende talentmasser. Her er, hvad du blandt andet kan fornøje dig med om mandagen.

For de nogenlunde morgenfriske er der god mulighed for tidligt at få udfordret sig selv og ens opfattelse af, hvad rockmusikken også kan indeholde, når islandske Gróa lægger ud med at servere en ganske eklektisk omgang artpop-møder-postpunk med støjende guitarer, hvinende saxofoner og en lang række andre effekter, som klinger og hyler i bedste no wave-stil. Kvartetten skyder tirsdagen i gang klokken 13:30 på Gaia. Klokken 15:00 under samme teltdug er det så svenske Tex – med det borgerlige navn Tex Weerasinghe – der kan præsentere sit særegne musikalske univers, som ofte opererer alt andet end lineært i grænselandet mellem singer/songwriter-pop og r&b.

En stenkast længere ude mod samme eksperimenterende hjørne kan man klokken 18:15 på Gaia også støde på Molina, som sidste år begejstrede i både ind- og udland med fuldlængdedebuten, When You Wake Up. Dansk/chilenerens lydtapeter bygges imidlertid nænsomt op af shoegazeguitarer, sfæriske vokalarrangementer og trip-hop’ede samples såvel som trommer, der skaber en lytteoplevelse, som er lige dele højtflyvende og inderligt nærværende. Akkurat lige så nærværende kommer det også til at blive klokken 21:15 på Gaia i selskab med norske Rosa Faenskap, hvis blackmetal fungerer som katalysatoren for et queer-oprør både for og imod genren selv, mens der kæmpes for lighed til alt det skæve og glimmer til alt det sorte.

Endnu længere mod nord har Anda Otto Schmidt – under kunstnernavnet Andachan – igennem flere år modtaget hæder og anerkendelse for at have sat EDM på grønlandskortet. Andachans produktioner trækker også tråde til dubstep, og kombinationen heraf bør være garant for en hårdt pulserende nattefest, når der sættes punktum for tirsdagsprogrammet klokken 23:45 på Eos.