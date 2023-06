Syd for Solen: »Jeg vil godt væk fra den dér tankegang om, at hvis man skal på festival, så er det fire dage plus tømmermænd«

Søndermarken danner i denne weekend rammerne for anden udgave af Smash!Bang!Pow!s udendørsfestival Syd for Solen. Sammen med Nikolaj Thorenfeldt tager vi en status på festivalen, der ser ud til at hoppe let og elegant over “den svære to’er” med ekstraordinære hovednavne som Aphex Twin, Bon Iver og The War on Drugs – og uden døde okapier i bagagen.

Sommeren ligger tungt i luften, og solen bager over København. Det er festivalsæson, og jeg mødes med Nikolaj Thorenfeldt fra Smash!Bang!Pow! i Carlsbergbyen til en snak om Syd For Solen: Bookingselskabets ambitiøse tredages festivalkoncept, der for anden gang løber af stablen i Søndermarken – blot et stenkast fra vores mødested. Her kan man mærke pollen i næsen fra de forjættede løvtræer i parken, der i 2022 dannede rammer for første installation af festivalen, som i sit debutår allerede kunne præsentere store navne som Liam Gallagher og Slowdive.

Intet tyder på, at første udgave af Syd for Solen har givet anledning til en nedskalering af ambitionerne på trods af en opstart lige i kølvandet på to års festivalpause på grund af pandemier samt et mindre mediedrama omkring okapi-velfærd. Syd for Solens program er omend endnu stærkere i år med en sjælden optræden fra Aphex Twin, en genoplivning af Luksus, stærke navne som Bon Iver, The War On Drugs og Iggy Pop samt en række mindre og mere lokale artister, som Syd For Solen i år er klar til at præsentere for et nyt publikum. Thorenfeldt ligner også selv en tilfreds mand, når det kommer til debuten, men han er heller ikke specielt bekymret for “den svære toer”, hvor Syd for Solen allerede har fordoblet antallet af besøgende:

»Sidste år var jo en debut, som de er flest. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det at lancere en festival er en stor og besværlig maskine. Man ved jo ikke, om det virker, før man ser det komme ud og arbejde og ser, om folk kan lide det eller ej. Man går jo i rigtig lang tid rundt med en idé om, hvad det skal være, og udvikler på det, og når man så endelig kaster sig ud i det, bliver det meget virkeligt. Men overordnet set så havde vi en tilfredsstillende debut sidste år, og fra et rent publikumsperspektiv fik vi sindssygt god feedback. Folk var overordnet virkelig glade for stedet og konceptet, og synes at det var sjovt, at vi driver det mere fra dag til dag, samtidig med at det foregår under en festivalparaply. Selvfølgelig var der også nogle børnesygdomme, og det havde alle festivaler jo sidste år qua nedlukning, så alting er nok gået lidt langsommere i år end det plejer. Der var et par ting, vi skulle skrue lidt på bag kulissen, men vi er meget glade og tilfredse med det samlede program, vi er endt med at kunne præsentere,« forklarer han.



Når det kommer til børnesygdommene, som Thorenfeldt nævner, er der tale om praktiske finjusteringer. Selve festivalkonceptet og pladsen former nemlig mere Syd For Solen end den anden vej rundt. Søndermarken er en lokation med faste rammer, men som Thorenfeldt også tidligere har påpeget, er det både et sted, hvor folk fra København historisk har samlet sig, og som har haft tæt tilknytning til byens musikliv, hvor det både har dannet rammerne for Vanguard Festival – en løs forløber til Syd for Solen – ja, og så har der endda løbet vand fra Cisterne ned til Pumpehuset. Og som han selv påpeger: Hvis man er så heldig at få fingrene i rammerne for Hovedstadsområdets bedste havefest, hvorfor så lave for meget om?

»Søndermarken er Søndermarken. Den er under en masse begrænsninger, fordi det er en fredet park, så vi kan ikke bare gøre, hvad vi vil, og det har vi heller ikke nogen intentioner om. Vi skal passe utrolig godt på Søndermarken – det er et ansvar vi har. Så nej, det kommer ikke til at blive en anderledes plads på den måde. Den kan jo så meget ved bare at være Søndermarken, at vi heller ikke skal prøve at lave vand til vin, når vi i forvejen måske allerede har vin.«

Mangfoldighed i det københavnske kulturlandskab

Den grønne plet på Frederiksberg passer også som fod i hose med den fortælling, Smash!Bang!Pow! gerne vil lave om deres festivalkoncept. I et mættet festivallandskab – og i det hele taget mættet landskab af kulturtilbud – er Syd For Solen netop skabt for at lave en festival, der omfavner og afspejler den mangfoldighed, som København er internationalt kendt for. Det indebærer også, at Syd For Solen gerne vil favne bredere end blot at være en tømmermændstur for unge mennesker. Syd for Solen er for alle målgrupper, og især billetkonceptet, der er bygget op om tre endagsfestivaler, får Syd For Solen til at skille sig ud.

»Jeg tror helt sikkert, at vi har en anden appel og en anderledes tiltrækning på en ældre målgruppe end så mange af de mere etablerede store festivaler. Da vi lavede konceptet, fandt vi ud af, at vi ikke skal lave en festival, bare fordi vi synes, det er sjovt at lave en festival. Vi skal jo lave en festival, som vi kan se, at der er et behov for, og som København vil synes er en fed oplevelse. Vi vil gerne lave en festival, som repræsenterer det, som København offentligt og internationalt er kendt for, og som det brander sig på; en inkluderende, mangfoldig by med plads til alle og højt til loftet. Det er jo en stor stolthed, som byen generelt set bærer,” siger Thorenfeldt.

Én faktor har dog specielt haft en betydning for, hvor Syd For Solen har fundet sin niche:

»Jeg tror, at vi ret hurtigt kom frem til, at en af de største parametre og årsager til, at folk skal vælge til og fra, handler om, hvor meget tid man har mellem hænderne. Det er klart, da jeg var 25 år, var tid ikke en faktor for mig – det var det jo bare fuld gas og have det sjovt. Men folk får børn, fuldtidsjob og skal på restaurantbesøg og muséer. Det udbud, vi kigger på i København, er fuldstændig hjernedødt for hele oplevelsesøkonomien,« fortæller han, og fortsætter:

»Så idéen var også at sige, at folk jo godt kan lide koncert- og festivalformatet som et virkelig stærkt socialt redskab til at se venner og familie med, men selvfølgelig også til at opleve kunstnere fra en høj hylde. Men vi kunne også se, at det var ret attraktivt for folk at sige: »Nå okay, jeg kan faktisk selv vælge, om jeg vil komme én, to eller tre dage.« Forhåbentlig er vi så dygtige, at folk vil komme tre dage, men jeg vil godt væk fra den dér tankegang om, at hvis man skal på festival, så er det fire dage plus tømmermænd.«

Det mere modne og mangfoldige publikum gør det også nemmere for Syd For Solen at arbejde sammen med den by, de så gerne vil afspejle. God naboskab er i hvert fald også en grundsten for, at en festival som Syd for Solen kan eksistere. Her mener Thorenfeldt også, at enhver tvivl, der blev bragt op sidste år, er blevet gjort til skamme:

»Vi har haft et virkelig godt samarbejde med Frederiksberg Kommune, og vi er ekstremt opmærksomme på, hvilket tryk vi skaber – vi kommer jo faktisk og er ret irriterende for nogle mennesker. Derfor gør vi utroligt meget ud af vores nabovarsling og kommunikation med de folk, vi kommer til at genere. Vi rækker ud til folk og siger: »Ring til os, hvis der er noget, vi kan gøre.« Vi stiller store krav til, at vores omgivelser synes, at det er fedt, at vi er der, og det er vi ekstremt taknemmelige for, at de synes. Det er en ekstremt stor del af det at være festivalarrangør,« fortæller han, og giver et kort nik til sidste års zoologiske ballade:

»Sidste år havde vi næsten ingen naboklager. Så var der selvfølgelig en mindre eskapade med Zoologisk Have København, som vi var forberedt på i forvejen og allerede havde en dialog med. Den blev kørt op i medierne, og så forsvandt den lige så stille og roligt, da folk fandt ud af, at det ikke var et problem.«

Vi kan her også bekræfte, at ingen okapier – eller andre dyr – kom til skade under sidste års afvikling.

Kvalitetsmusik i kommercielt regi

Der er altså styr på rammerne og respekten for disse hos Syd for Solen. Men nok vigtigst af alt for festivalen er der absolut styr på det musikalske program. Tre dage med hver sin stemning bygget op om et internationalt hovednavn bidrager netop også til festivalens brede appel. Syd for Solen skal både kunne tiltrække de store hovednavne, som den har gjort i år, men også danne rammerne for at introducere publikum til nye navne:

»Det vi lykkedes med i år, kan vi forhåbentlig altid lykkedes med, men det vil jo altid være afhængigt af, hvilke arister der er tilgængelige. Jeg tror også, at vi som arrangører og mennesker, der sidder og laver det her fællesskab, har en ret stor nysgerrighed og lyst til at iscenesætte nogle af de her kunstnere, der er øverst på plakaten. Vi vil også gerne være en festival, hvor de internationale artister på den lange bane siger, at ligesom man gerne vil spille Roskilde Festival og Store Vega, så vil man også gerne stå øverst på Syd For Solens program.«

Af Thorenfeldts egne favoritter blandt hovednavnene er Aphex Twin, der åbenbart allerede en gang er sluppet gennem Smash!Bang!Pow!s klør, og det er altså ikke en mulighed, man siger nej til anden gang:

»Historien med Aphex Twin er jo, at vi alle sammen synes, at han er en fuldkommen fantastisk skikkelse i musikhistorien, og han spiller aldrig live. Da den mulighed kom, havde vi egentlig en anden plan, men så måtte man ligesom sige, okay det er 11 eller 12 år siden, han sidst var her, og guderne måde vide, hvornår vi får chancen igen. Det kræver også, at man er heldige eller dygtige, og at man arbejder benhårdt på at være attraktiv for den hylde af artister. For mig er Aphex Twin en stor personlig drøm at få lov til at være med til at præsentere. Men jeg elsker også den kombination, vi har lavet med Iggy Pop og The War on Drugs, som, jeg synes, kan noget sjovt og underligt, men også mega, mega logisk. Det sjove med lørdagsprogrammet er, at alle de artister, der er blevet sat sammen, kender hinanden, og vi kan mærke på dem, at de glæder sig helt sindssygt meget.«

Det er derfor tydeligt, at det ikke kun er de store navne, men også sammensætningen af dagene, der er lagt mange kræfter i. Og spørger man Nikolaj Thorenfeldt, synes han ligeledes, at nogle af årets bookinger bekræfter, at Syd for Solen godt kan være en kommerciel festival, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Bookingen af netop gendannede Luksus er i den forbindelse også et tegn for Thorenfeldt om, at Syd for Solen bevæger sig i den rigtige retning. Festivalen skal nemlig ikke kun være en succes for publikum, men også et sted, hvor der er plads til kreative og skøre idéer fra kunstnernes side – såsom at Simpson havde en så god oplevelse på festivalen sidste år, at han har valgt at tage sit gamle projekt med i 2023:

»Den verden, vi er i som festival, der ligger og køber artister, er meget mekanisk og meget procesdrevet. Så nogle gange kan man også føle, at kreativiteten godt kan dø lidt i det. Men jeg vil også ønske, at vi kunne blive sådan en festival, hvor folk kan komme og sige: »Hey, vi har faktisk den her idé, kunne I have lyst til at kigge på den?« Altså; være en festival hvor nogle lidt usandsynligt ting som en Luksus-genforening lige pludselig sker – de har jo ikke stået på en scene sammen i 25 år. Vi har stor respekt for og er ret benovede over at få lov til at være en del af det, og at de kan se sig selv få lov til at tage et så voldsomt skridt som at stille sig op på vores scene næsten 25 år senere. Man kan jo næsten ikke forestille sig det!«

Og netop det – at både artister og publikum føler, at Syd for Solen er et trygt og frit rum – bunder ifølge Thorenfeldt i, at bagmændene har en fælles kærlighed for musikken:

»Vi er rigtig mange mennesker inde hos os, der elsker musikken mere end de fleste. Det er ikke ros af os selv eller kritik af andre, det er bare sådan, det er. Jeg tror, at vi har formået at oversætte den kærlighed til publikumsoplevelsen sidste år, og at folk har taget det med sig hjem. Vi er ikke en kæmpestor festival; vi er jo en stor havefest. Og selvom vi bliver rigtig mange mennesker i år, føles det jo stadig sådan. Den ånd kan noget.«

Et rum til at forme, som man vil

Selvom Syd For Solen altså ikke er “kæmpestor”, kan man ikke benægte, at sidste års debut foregik i en noget større skala end de fleste andre festivaler. Syd for Solen er absolut ikke manifesteret ud af ingenting, men nærmere nyeste skud på stammen for Smash!Bang!Pow!, der har mere end 15 år på bagen, siden den spæde start. I dag spænder selskabets koncerter bredt, hvor de både sørger for at bringe internationale, nye, alternative navne til Københavns mindre spillesteder som Stengade og Loppen, men samtidig arrangerer store koncerter som Ed Sheerans optrædener i Øresundsparken. En udendørsfestival synes alligevel at være en af de få ting, Smash!Bang!Pow! endnu ikke har prøvet kræfter med:

»Der er ikke nogen tvivl om, at det var et meget naturligt skridt for os at tage. Vi startede i de helt små kældre, eller hvor vi nu lavede koncerter henne, og så er det jo gået, som det er. Vi har været engagerede i mange forskellige festivaler i forskellige kapaciteter, men vi har aldrig haft et festivalprodukt, som var vores på den måde. Så det er klart, at det er noget, vi går til med ærefrygt, kærlighed, følelser og hele pivtøjet,« fortæller Thorenfeldt mens han får beskrevet, hvordan Syd For Solen deler DNA med booking-selskabet i den fælles lyst til at udfordre:

»Lighedstegnet er, at hvis vi får mulighed for det, vil vi altid gerne udfordre et publikum. Det synes jeg også, at København gerne vil. Der er mange dygtige arrangører rundt omkring, som gør det på en anden måde. Vi har valgt den her måde, hvor vi gerne vil udfordre på en kommerciel skala. Det er ikke det nemmeste i hele verden, men det er noget, vi har gjort til vores kald.« Det kald, Thorenfeldt beskriver, vil også altid involvere at udvide publikums palet:

»De nye artister og talenterne vil altid være en stor del af vores DNA. Hvad angår The War On Drugs, har vi været med inde over fra starten af. Deres allerførste show i Danmark var på Loppen, og vi har været med på hvert et skridt, og nu skal de så stå derinde også. Sidste år var det jo også helt sindssygt fedt at være med til at præsentere Wet Leg, som lige pludselig er endt med at være på Europa-turné med Harry Styles af alle. Det er vigtigt for os, for det har også være med til at skabe os, når vi har kunnet vokse med de talentfulde artister,« pointerer Thorenfeldt og tilføjer, at det at introducere publikum for et nyt band også er med til at skabe et tilhørsforhold til festivalen.

Syd for Solen er heller ikke blot endnu et Smash!Bang!Pow!-projekt, men også en mulighed for at skabe en mere synlig identitet som arrangører end den anonymitet, man har som bookingselskab:

»Jeg tror gerne, at vi vil være en slags institution i løbet af et kalenderår. Vi arrangerer jo koncerter hele året, men vi har aldrig haft en fysisk identitet og er altid kommet ind på et spillested. Der er aldrig nogensinde nogen, der har brugt termen, at de tager til en S!B!P!-koncert med en artist på Loppen. Det har jeg heller ikke haft noget behov for, at folk gjorde, men nu har vi lige pludselig en helt anden mulighed, for Syd For Solen er vores, og det er et rum, som vi kan forme, som vi gerne vil.«

»Jeg håber, at vi kan blive en festival, som rigtig mange i København, Frederiksberg og Hovedstadsområdet er pissestolte af ligger i den her by. Det kommer til at tage lang tid, og det kommer til at kræve nogle år for os at bevise det – så længe, at vi er tro mod den generelle kernefortælling, at vi danner rammer for artister, der har noget på hjerte, og som vil gå langt for at fortælle en historie. Jeg er ikke så interesseret i, hvilken genre en artist tilhører. Det er kedeligt i min bog. Det vigtigste er, at de har noget på hjerte og vil gøre en forskel. Om det så er pop, jazz eller hiphop. Jeg synes, at diversitet er noget af det, vi vægter som by, og det skal vores program reflektere,« svarer han prompte, og uddyber i den forbindelse, hvordan Syd for Solen passer ind i det større hele, der udgør Smash!Bang!Pow!:

»Vi har lavet det her i så mange år. Vi vil altid, altid være interesserede i at finde en ny spændende, skæv artist – dansk såvel som udenlandsk – som kan et eller andet, om de så er store nok til at fylde Stengade eller Royal Arena. Jeg tror, at vi alle sammen synes, det er sjovt, at være med på dén rejse og se artisten udvikle sig. Skalaen af tingene vil altid være, hvad den er, men vi er fyldt med skæve eksistenser inde på vores kontor, så det tror jeg helt naturligt også vil have indflydelse fremover.«

Thorenfeldt, Syd for Solen og Smash!Bang!Pow! har nemlig en fælles mission: At opstille de rette rammer for kunst at trives i.

»Vores fornemmeste rolle, om vi laver en koncert i Vega eller Syd for Solen, er, at der står nogle artister på en scene, som har et stykke kunst, som de skal præsentere. Det er indholdet, de altid kommer med. Vi skal levere den bedst mulige form, der passer bedst muligt til, at den her kunst kan få lov til at præstere på ypperste præmis. Det vil altid være min opgave,« lukker han.

Syd For Solen finder sted i Søndermarken 8-10. juni.

Der er fortsat billetter i salg til samtlige festivaldage – dog meldes der “få billetter” til 8. og 10. juni.



Alle fotos er taget af Mathias Kristensen.