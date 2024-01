Fredagssinglr’: First Hate – Rock Song (ft. Lina Rafn)

Indiepopduoen First Hate går fuld klub-pop på finalenummeret til deres nyudgivede EP. Alt sammen takket være en nuller-kending, der ser ud til at tænde op for et solidt comeback.

Med to features på de to klubdansende house sange fra Kind Mod Kind og D1ma sidste år, oplevede den danske musikscene en imponerende genopblussen af intet mindre end Medina. I år synes en anden af landets store, men halvt glemte popkunstnere at være på vej til rampelyset.

First Hate har taget en tur til nullerne og hevet Infernals Lina Rafn med på ”Rock Song”. Sangen er den store finale på deres nye EP, Down The Rabbit Hole, der også lander i dag, og som beskrives som en eklektisk samling af fire oder til kærlighed, introspektion og livet. Det nye featurenummer står som det mest poppede og dansable nummer på electropop-duoens nye EP og måske endda hele deres diskografi.

En pumpende fire-i-gulvet og en sværm af luftige synthesizere dominerer hele nummeret. Og så er der Lina Rafns vers – Uanset hvor kitschet det måtte synes, har det, i kombination med Anton Falcks længselsfulde mantra om at være der for andre, en væsentlig aktie i at løfte dansemusikken ud af klubbens trancefremkaldende afkroge og ind i en inviterende, følelsesladet popvirkelighed. Selvom de kæmpede med tekniske udfordringer under deres optræden på 0/Days-festivalen i København sidste år, som blev anmeldt af Undertoner, kan dette nummer bidrage til at antænde et entusiastisk dansepublikum, når de inden længe drager til spillestederne Train og Store Vega.

Ligesom at Medinas genopstandelse er under opsejling med blandt andet en gæsteoptræden på årets Roskilde Festival, så kan First Hates ”Rock Song” meget vel være nummeret, der sætter ekstra spark i drengeduoens videre karriere. Samtidig kunne det også markere en endegyldig start på Infernalssancen (Infernal-renæssancen), som det andre steder i dansk musikkritik er blevet døbt. Poprevisionismens tid er over os.

Sangen Rock Song og EP’en Down The Rabbit Hole er ude i dag, d. 26/1 2024, via Escho. First Hate spiller på Train i Århus d. 1 februar og i Store Vega i Københaven d. 2. februar.