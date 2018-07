J Hus, 20.07.18, Musik i Lejet, Tisvildeleje

Grimebølgen ruller stadig ufortrødent videre, og fredag aften skyllede den så J Hus i land på Tisvildeleje Havn. Den blot 22-årige brite med det borgerlige navn Momodou Jallow står for et mere dance-inspireret tag på den populære hiphopgenre, som han fusionerer med elementer lånt fra dancehall, reggaeton og afrobeat. Sidste år udgav han Common Sense til flotte anmelder og vandt efterfølgende en MOBO-pris for årets bedste sang med “Did You See”.

Det har naturligvis indbragt den unge rapper en vis hype, hvilket man tydeligt fornemmede forud for hans koncert på Musik i Lejet. Stemningen i teltet var noget nær elektrisk, især fordi J Hus var programlagt på den mindre af festivalens to hovedscener. Det var derfor et godt pakket telt, der ventede på at tage imod den unge britiske grimekunstner. Og vente fik de lov til. Ikke én, men to hype-men kom på scenen og udførte et lettere tåkrummende opvarmningsshow i godt og vel et kvarter. Bevares, der var godt fyret op under publikum, da J Hus endelig kom på scenen, men jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er en anelse useriøst at henlægge en tredjedel af ens spilletid til den slags.

Men ind kom han da, J Hus – til stor jubel fra de mange fremmødte. Første reelle sang blev den kække “Lean & Bop”, der blev fremført med synkroniserede dansetrin fra J Hus og hans to hype-men. Med metertyk London-accent og dancehall-inspirerede rytmer samt de konstante opfordringer til at »do the lean and bop« (som åbenbart er en særlig dans), fik han godt fat i publikum helt fra start af. At den mest mindeværdige linje fra sangen så er »I love chocolat-o / But I never eat the KitKat«, understreger dog, at selvom J Hus er en teknisk dygtig rapper, så er han endnu ikke den den mest opfindsomme eller dybe lyriker.

Kan man bare få folk til at danse, så træder den slags bekymringer dog ofte i baggrunden. Den bløde fusion af grime og dancehall fungerede også godt på den nærmest meme-værdige “Bouff Daddy”(med det irriterende ørehængende omkvæd »Now they see me and say “Bouff Daddy, Bouff Daddy«), og på den golddigger-glorificerende “Friendly” (»She love a ugly man making pretty money / And I’m a ugly man making sexy money«). På sidstnævnte havde J Hus for længst smidt trøjen og lænede sig ud over rækværket, så publikum i forreste række kunne overbegramse hans nøgne overkrop.

Efter knap 35 minutter på scenen vandrede han så ud igen. Det er til den korte side, men på den anden side var stemningen intens og dansefaktoren høj. I det hele taget skal J Hus’ danske fans vist bare være positivt overraskede over, at han overhovedet dukkede op. Ifølge den britiske avis The Guardian tilbragte den 22-årige rapper nemlig fredag morgen ved retten i London, hvor han stod anklaget for at have været bevæbnet med en foldekniv. Anklagen medførte en kaution på 100.000 pund, et forbud mod at bevæge sig i en række London-områder og ikke mindst, at J Hus blev sløjfet fra programmet på Wireless Festival i London. En lidt bekymrende sag for den unge rapper, der allerede tilbage i 2015 kom i mediernes søgelys, efter at han blev overfaldet og stukket ned, hvorefter han lagde et billede op på Instagram af sine sår fra hospitalssengen, mens han flashede et bandetegn.

Her kunne man have bevæget sig ind i en diskussion af det syn på penge, kvinder, vold og magt, som J Hus udtrykker i sine tekster, men det ville vist vokse sådan en festivalanmeldelse over hovedet. Lad os holde det kort og konkludere, at J Hus leverede en svedig men kort dansefest, der rækker til lige præcis fire U’er.