Fredagssinglr’: Squid – Undergrowth

Squids nye skud på single-stammen føles som at blive fodret uden at mærke mætheden komme. Det er et nummer så mystisk, at du simpelthen bliver nødt til at høre mere.

De fem post-punk gutter fra britiske Brighton virker konventionelle og ufarlige af udseende, men når de armerer sig med instrumenter, kan de i højeste grad bide fra sig. Det viste de på deres debutalbum i 2021, Bright Green Field, hvor de fik stående bifald og fuld plade her fra redaktionen. Og inden længe, nemlig den 9. juni, kommer den svære to’er, O Monolith, hvorpå ugens fredagssingl’ også findes. “Undergrowth” er heldigvis ikke nogen skuffelse. Tværtimod viser den tegn på, at bandet tager afkørslen mod et sted, hvor der er udsigt til mere eksperimenterende inde-punk horisonter.

Den nye single er nemlig ikke opskriften på en musikalsk Hollywoodmodel, men derimod et nummer spækket med planløst charmerende opbygninger, som aldrig ender i forløsning. I stedet ender de i tørsten efter mere. Først bliver du omringet af et funky groove af bongotrommer og et lidt angstprovokerende guitartema med underlæggende lyde fra noget, der kunne komme fra en gyserfilm. Det næste øjeblik lander du i et mylder af progressivitet, forvrængede punkeffekter og et svært catchy omkvæd, hvor trommeslageren råber »Ergonomic for the rest of my days / I’d rather melt, melt, melt, melt, melt, melt, melt away«. Pludselig forsvinder det hele under benene af dig, og vi starter forfra – denne gang med freejazzede toneindfald, som går hånd i hånd med lyde fra et retro videospil. Kaoset ender ud i, at du bliver badet i en outro af kirkeklokker, frydende synth-toner og en legesyg trompet, som får dig til at svæve. Koblingen er hovedløs og genial på en og samme tid.

“Undergrowth” sætter spotlight på en mere eksperimenterende og perfekt matchende side af post-punkbandet Squid. Den vil sansynligvis få dig til at løfte det ene øjenbryn, men efter et par lyt er du solgt til de skæve slag fra guitaren og et medrivende basgroove, som hygger i fundamentet fra start til slut. Vi kan kun glæde os endnu mere til, at de kaster deres skive ud i juni.

O Monolith udkommer den 6. juni 2023 via Warp Records. Squid gæster Voxhall i Aarhus mandag den 11. september og Store Vega i København tirsdag den 12. september.