Pusha T, 02.06.23, Northside Festival, Aarhus

Den legendariske coke-rapper medbragte alt hvad han havde af karismatisk og iskold attitude til Eskelunden. Og hvis Pusha Ts katalog havde været en tand mere facetteret, ville koncerten i sandhed have været godt på vej til at blive uforglemmelig.

Hvis man var en af dem, der stod med en billet til Pusha Ts igen-igen udskudte Vega-koncert, som nu formentligt bliver afholdt til august, kunne man med fordel have taget togturen til Aarhus for at opleve ham på Northside. Her var koncerten nemlig ikke udsat grundet “produktionsmæssige årsager”, som den i København, og den stod i stedet som endnu et led i den omfattende turnering af hans seneste album, It’s Almost Dry, der har mødt stor ros fra både fans og kritikere. Og den gode omtale har også været berettiget. Selvom albummet ikke er betydeligt langt eller ambitiøst, omfatter det simpelthen den ene banger efter den anden.

Udgivelsens succes skyldes i høj grad Pusha Ts karismatiske tilgang til hiphop. På albummet leverer coke-rapperen et væld af stærke one-liners. Dette kombinerer han med en uimodståelig energi, som han også huskede at medbringe til Eskelunden. Pusha Ts energisk udtryk handler dog ikke om at hoppe rundt på scenen, og agere vildt og ildfuldt. Den omhandler snarere en iskold attitude, der får ham til at fremstå, som den mest badass-rapper, man overhovedet kunne forestille sig betræde en scene. Han brugte hvert sekund på at fremstå som den sejeste person på planeten. Og det virkede.

Selvom Pusha Ts fremtræden omhandler attitude meget mere, end den gør intensitet, så efterlod den stadig masser af plads til et mere energisk input. Og det var her, at rapperens hypeman trådte ind i billedet. Han gjorde det godt, og var altid klar med en frisk bemærkning til at få publikum i gang. Nogle gange gjorde han endda sit job lidt for godt. Han erklærede mange gange at koncerten ikke var slut, og vi skulle udvise mere energi, hvis vi ville se mere af Pusha T, hvilket gjorde stemningen en tand mere desperat, end den egentligt behøvede at være. Den meget liberale brug af den eksplosive glassplintrende lydeffekt, var måske også en smule i overkanten.

Det var dog ikke Pusha Ts hypeman, som rigtigt endte med trække ned. Det var snarere det katalog, som rapperen trak fra, der – på trods af at være fyldt med demonstrative gangster-rap numre – aldrig formåede at udfordre stilarten bare en smule. Selvom hver sang var af super høj kvalitet, var det altid nemt at gætte sig til både lyden og udtrykket af den næste sang, og man kunne sommetider ønske sig, at rapperen gjorde en tand mere med noget af sin musik. Han har jo netop gjort det i masser af år.

Den stærke sangskrivning såvel som den iskolde levering gjorde alligevel, at man aldrig blev komplet distraheret af den monotone setliste. Det hjalp også, at rapperen indflettede et par af hans mest populære kollaborationer, der sjovt nok for det meste stammede fra den højkontroversielle Yes opus, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Både “Runaway” og “So appauled” faldt i særdeles god jord hos det energiske publikum, og verset fra Yes remix af Chief Keefs “I Don’t Like” var også meget velmodtaget.

Pusha T bragte alle sine stærke sider med til Aarhus. Jeg vil bare ønske, der var flere af dem. “New music comin’ soon” var en af rapperens sidste udtalelser, så vi må se han på sin kommende udgivelse formår, at videreføre sin legende-status. Og så ønsker jeg enhver Vega-billet-indehavere alt muligt held og lykke med at se coke-rapperen over dem alle. Hvis den på nogen måde kommer til at minde om denne Northside-koncert, skal den nok blive en fest.