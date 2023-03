Fredagssinglr’: Mija Milovic – Resting Mind Pt. 2

Mija Milovic er intet nyt skud på stammen i københavnsk undergrundsmusik. Den dansk/montenegrinske sangskriver har gjort sig bemærket med syrede udskejelser og eksperimenter i bands som Kvindebandet og Tidlige Armbånd og mere nyligt i avantgardepunk-orkestret Slim0. Kort sagt har hun aldrig ladet de internationale genrekonventioner få kontrol over hendes musik – hverken i sine mest improviserende eller mere (relativt set) traditionelle projekter.

Soloudgivelserne hører muligvis til i sidste kategori, men “Resting Mind Pt. 2”, førstesinglen fra Milovics kommende album, Still Life, lefler på ingen måde for radioplaylister. Rent musikalsk byder sangens hoveddel på en slags moderne grunge med forvrængede guitarhug og tung bas, men hypermaskulin yowling slipper man for – til gengæld får man Milovics rørende doubletrackede stemme. Og ligesom man tror, at den klassiske loud-quiet-loud-dynamik skal brage igennem med et vældigt omkvæd, vælger Milovic at lege med forventningen og musikkens tidligere opstillede rammer: Det sidste minut af sangen syrer ud med elektroniske droner og cut-up vokal i en kollage, der mest af alt giver mig lyst til at række hånden ud og gribe fat i Milovics, inden vi forsvinder for hinanden i det soniske dyb.

For “Resting Mind Pt. 2” er en fintfølende sag, der gerne vil hjælpe dig, der har det svært for tiden. En sang til en ven (eller måske til Milovic selv?), der har brug for en sti og en stifinder ud af angsten. »I gotta find a resting mind / friend, friend / listen now, sit down for a second / ‘cause I can see you’re filled up with anxiety / it’s not your fault, it’s not your fault.« Sådan rækker hendes vokal ud til lytteren. Simpelt? Måske. Men ærligt og vigtigt i en tid, hvor alt for mange er alt for dårlige til at snakke med deres nære om mentale nedture.

Sangen rammer et sted mellem det tilgængelige og det avantgardistiske, og det er altid et spændende sted at befinde sig. Lige dele udfordrende og genkendeligt. Jeg vil i hvert fald se frem til at blive revet med i en jungle af moderne art rock, når hele pladen lander.

Mija Milovics album Still Life udkommer den 26. maj via Escho.