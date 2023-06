NxWorries, Anderson .Paak & Knwledge, 03.06.23, Northside Festival, Aarhus

Navnet NxWorries lød måske ikke af meget for den gængse Northside-gænger, men mange havde nok alligevel snuset sig frem til, at projektet består af produceren Knxledge og R&B-stjernen Anderson Paak. Det sidste af de to navne var nok det, der vakte størst opmærksomhed hos festivalens publikum, idet sangeren – siden duoens opstart – har set stor succes; både med sin solokarriere og senest med Silk Sonic, som var et samarbejde mellem pop-ikonet Bruno Mars og ham. Derfor virker NxWorries i 2023 måske snarere som et sideprojekt for topnavnet, men makkerparret har stadig meget god musik at byde på med deres fusion af støvede hiphop-rytmer og fængede funk-melodier.

Anderson Paaks store succes omhandler i stor hans evne til at lade sin kække og friske personlighed syre igennem musikken. Og det var bestemt en kvalitet, han bragte med på Northside. Hans stærke energi udspillede sig dog ikke på samme ildfulde facon, som den ofte gør på soloudgivelserne – eller med Silk Sonic. Den optrådte snarere i form af en smart og kølig væremåde, som allerede kom til udtryk inden han overhovedet fik løftet mikrofonen, idet han gik på scenen iført klædeskabets mest glamourøse outfit. Ja okay, det er jo selvfølgelig Anderson Paak, så det er nok ikke helt rigtigt, men den enorme pelshat var alligevel noget af mest prangende påklædningstilbehør, der så Northsides scenelys.

Musikken var super stemningsfuld, og duoen forstår virkelig at stable en vibe på benene. Men det var ikke langt koncerten skulle skride frem, før det stod klart, at dette atmosfæriske udtryk var parrets største styrke. Der blev konsekvent lagt en del mere fokus på musikken aura, end der blev på nogen som helst fængende kvalitet. Og det efterlod altså et tomrum, som storskærmens billige karikaturer af psykedeliske filtrer heller ikke hjalp med at fylde. Koncerten fungerede hurtigt som en invitation til en fordrukken sludder med sidemakkeren og slowmotion-dans fra folk, der ikke havde nogen anelse om, hvad der foregik på scenen. Og det var der sjældent nogen rigtig grund til at have.

Hvis NxWorries på deres studieindspilninger virker som en musikalsk enhed, så fremstod de på Northside tværtimod som to kunstnere, der på skift afholdte hver deres koncert. Efter en 20 minutters tid forlod Anderson Paak endda scenen, for at lade Knxledge udføre et DJ-sæt udgjort af en række korte instrumentale hiphop-grooves, der optog cirka samme tidsmængde. Og denne portion af koncerten formåede intet andet, end at cementere koncertens tapet-agtige karakter. Da sættet nåede sin ende, havde produceren præsteret at lulle hele publikum i en hul hiphop-trance, og der var derfor ikke nogen store reaktioner, da den store R&B-figur igen trådte ind på scenen. Denne gang i et lyserødt outfit, hvilket nok var det mest bemærkelsesværdige ved hele denne del af koncerten.

Som om det ikke var nok, så leverede duoen det præcist samme kedsommelige nummer 20 minutter senere, og da Anderson Paak igen-igen sprang ind på scenen, var man efterhånden godt træt af at hoppe ind og ud af musikkens beat-drevne hypnose. Hans tredje optræden var til gengæld koncertens mest underholdende bid – også selvom den ikke bød på noget påklædningsskift. Her havde han bl.a. hevet et talrigt hold af kvindelige Northside-gængere ind på scenen, for at fremføre parrets største hit, “Suede”, hvor mange fik mulighed for at danse side om side med stjernen selv. Efter danseholdet forlod scenen og koncerten var slut, kom Knxledge ned fra sin pult for at bukke med sin makker med armene om hinandens skuldrer, og dette øjeblik var nok det tætteste duoen kom på at udvise nogen reel kemi. En af Northsiden-hovedscenens sidste koncerter endte som en skuffelse, der mest alt fik sat spørgsmålstegn ved beslutningen om at genoptage NxWorries-projektet – i hvert fald i live-formatet – frem for at lade de to kunstnere fokusere på deres respektive solokarrierer.