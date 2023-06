Undertoners guide til Roskilde Festival 2023, Torsdag

Vi tæller ned og gør klar til dette års Roskilde Festival. Torsdagsprogrammet byder på en god chance for at lære den nye scene Gaia at kende, for her finder man et af dagens stærkeste programmer med bl.a. Dry Cleaning, Indigo de Souza og flere spændende world-navne.

Har du ikke allerede stiftet bekendtskab med Gaia under First Days, så er der heldigvis rigeligt med grunde til at tage revanche på torsdagens hovedprogram. Det tegner sig nemlig som en rigtig Gaia-dag (selvom det stadig føles trist, at der aldrig igen vil blive tale om en rigtig ‘Pavilion-dag’ igen).

Løjerne starter allerede klokken 12.00, hvor den 76-årige sanger og saxofonist Gyedu-Blay Ambolley fra Ghana lægger blidt fra land med sine afrobeatede jazz-vibes på Gaia. Med sin stilsikre simigwa-lyd bevæger Ambolley sig i krydsfeltet mellem ghanesisk highlife-musik, amerikansk soul-lyd, afrobeat-rytmer og funk grænsende til det hiphoppede. På trods af sin høje alder er Ambolley stadig i fuld vigør, og han kommer til Roskilde som pladeaktuel kunstner med “Gyedu-Blay Ambolley and Hi-Life Jazz”.

Herefter kan du afhængig af humøret enten vælge at skrue op eller ned for tempoet. Hvis du har brug for en stille start på dagen, så disker Courtney Marie Andrews op med sine eminente country- og folk ballader klokken 13.15 på Avalon. Sidst hun gæstede Roskilde Festival var i 2018, hvor hun tog publikum med på en overbevisende rejse til de amerikanske sydstater i det bagende varme Gloria – som måske, måske ikke fik en lille tåre til at trille ned over undertegnedes kind.

Vil du hellere starte dagen lid hårdere, kan du også vælge at tage til Eyes klokken 13.30 på Eos og få serveret en ordentlig portion »slås-og-bolle-musik«. Det danske hardcore-band har netop spillet på A Colossal Weekend, hvor de leverede en »fandens god« performance med tunge og sylespidse riffs. De virker altså til at være i fin kampform, hvis du har brug for en adrenalinindsprøjtning til at vågne op fra din festivalkoger.

Oven på sådan en omgang kan man godt få brug for en lille pause, men ud på eftermiddagen begynder festivalprogrammet for alvor igen at ligne noget. Så her bliver du igen nødt til at prioritere din tid og træffe hårde valg. Mellem 17.30 og 18.30 er der nemlig hele tre anbefalelsesværdige koncerter.

Først er der nemlig afro-futuristisk avantgarde-pop med den violinbevæbnede Sudan Archives klokken 17.30 på Avalon. Hendes album Natural Brown Prom Queen var en af sidste års helt store musikalske overraskelser og den eklektiske blanding af tunge beats, sart violinekvilibrisme og soul-vibes på studieindspilningerne er så forløsende, at det kalder på at blive oplevet live.

En time senere kan du enten vende tilbage til Gaia og opleve Indigo de Souza, der spiller … ja, indie … og er aktuel med det roste album All of This Will End, som er fyldt med både smukke og rørende kompositioner. Det står dig dog også frit for at vælge det mere hårdtslående spor klokken 18.30 på Gloria, hvor Philadelphia-trioen Soul Glo serverer hardcore krydret med hiphopbeats og blæsere. Det ser ud til at blive en af den slags koncerter, hvor man pludselig mærker, at man lever, når der bliver lagt albueslag i nyrerne ud ved moshpittet oppe foran scenen.

Aftenprogrammet byder på muligheden for at opleve det fremadstormende raptalent 070 Shake klokken 20.00 på Apollo. Hun fik sit gennembrud som gæsteoptrædende hos Kanye West, men har siden slået sig fast på egne meritter med to flotte og nytænkende albums, der skubber til grænserne og viser nye veje fremad for hiphoppen. Hvis hiphop ikke lige er din kop te, så overvej i stedet at smutte tilbage til Gaia for at se Leenalchi. Den alternative koreanske popgruppe spiller nemlig sært hypnotiserende sange med hele fire forsangere med underlægning af 80’er new wave-tråd.

Lidt senere tager det hele en mere satanisk drejning, når Electric Wizard holder riff-hof klokken 22.30 på Avalon. Doom-legenderne spiller nemlig tonstung metal med en okkult og psykedelisk kant, som samtidig kipper med hatten i retning af Black Sabbath. Det skal nok blive ondt og helt igennem fantastisk at få lemmer og lever rystet af det britiske doomband.

Klokken kvart i midnat er det blevet tid til Dry Cleaning på Gaia-scenen og her bliver det interessant at se, om det introverte og særprægede London-band overlever mødet med det kaotiske festivalmiljø. Ved gruppens seneste besøg på dansk jord viste Store Vega sig nemlig at være næsten for stor en venue til, at gruppen kunne nedbryde barrieren mellem band og publikum. Til gengæld var de eminent velspillende og det kunne godt blive en hypnotiserende midnatsseance.

For natteravnene der vil klemme den sidste fest ud af torsdagsprogrammet, så kan det være værd at tjekke colombianske Chupama El Dedo ud. De spiller 02.15 på Gaia og er af festivalen selv beskrevet som »Kutteklædte satantilbedere med hang til tropiske rytmer«. Hvis ikke det alene kan vække din nysgerrighed, så er der ikke meget at stille op. Måske nævne, at de spiller en blanding af cumbia, salsa, reggaeton og ekstrem-metal. Det lyder så tilpas kogt, at det passer helt perfekt til de sene nattetimer, hvor man har behov for at bevæge sig for at holde trit med promillen.